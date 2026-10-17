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Operativo contrarreloj

Peligroso derrumbe en la Ruta 40: piedras y árboles bloquearon el paso cerca de Villa La Angostura

El desprendimiento ocurrió el viernes 16 de octubre por la noche a la altura del kilómetro 2120, en el sector de Puerto Arauco. Tras varias tareas de despeje, la circulación quedó restablecida.

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Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 09:59
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El deslizamiento dejó rocas y árboles sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir preventivamente la circulación mientras trabajaban los equipos.

Un derrumbe de rocas y árboles cayó sobre la Ruta Nacional 40, en el sector de Puerto Arauco, y por fortuna no dejó personas heridas. El desprendimiento ocurrió este viernes por la noche, a la altura del kilómetro 2120, y obligó a interrumpir el tránsito mientras se trabajaba para despejar la calzada.

El aviso llegó a través de un llamado de un vecino, que alertó sobre el deslizamiento. Al arribar al lugar, los equipos de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura encontraron piedras y árboles sobre la ruta. Allí ya trabajaba personal de la Comisaría N.º 28, que participó de las tareas preventivas.

Tras las tareas de despeje, el paso quedó habilitado nuevamente

El derrumbe obligó a cortar la circulación

Ante el riesgo que representaban los materiales desprendidos, se dispuso un corte preventivo para evitar que los vehículos atravesaran el sector afectado. Los equipos trabajaron para retirar los obstáculos y recuperar las condiciones de seguridad necesarias para circular.

Del operativo participaron Gendarmería Nacional Argentina, efectivos de la Comisaría N.º 28, la empresa CODI SA y la Municipalidad de Villa La Angostura.

El tránsito quedó habilitado tras las tareas en la zona

La intervención permitió despejar la calzada y restablecer la circulación sobre la Ruta 40. No se registraron víctimas ni personas heridas, de acuerdo con el informe de intervención.

El derrumbe se produjo en un tramo cordillerano donde las rocas y la vegetación desprendidas pueden obstruir la calzada y poner en riesgo a quienes transitan por la ruta. Tras las tareas de despeje, el paso quedó habilitado nuevamente.

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