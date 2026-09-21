El CPEM 103 sumó 20 computadoras para acortar la brecha tecnológica en Neuquén

El CPEM 103 del barrio Confluencia atraviesa un momento especial: a poco más de un año de su creación, recibió 20 notebooks del Plan Pehuén que permitirán ampliar las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes. Para una institución que nació el 1 de abril de 2025, a partir de un histórico pedido de la comunidad, el equipamiento representa mucho más que tecnología: es una oportunidad concreta para ampliar el acceso, crear y producir conocimientos.

El CPEM 103 funciona en horario verpertino con una matrícula de 70 estudiantes distribuidos en cinco divisiones y ofrece una propuesta para mayores de 18 años. El trayecto tiene tres años y otorga título de bachiller con orientación en Comunicación y Medios.

La escuela fue inaugurada para dar respuesta a una necesidad que durante años plantearon las familias del sector: contar con una secundaria para jóvenes y adultos (EPJA) en el barrio. “No había una secundaria en Confluencia”, explicó la directora del establecimiento, Marina Rodríguez y recordó que antes debían trasladarse a establecimientos de otros barrios o del centro para concluir la educación media.

La llegada de las computadoras fue recibida con enorme entusiasmo por los estudiantes, especialmente porque permitirán fortalecer los proyectos de cierre de año. “Cuando les conté que ya podían empezar a utilizarlas, los estudiantes aplaudían”, relató Rodríguez y agregó que “esto se trata nada más y nada menos que de justicia social, justicia curricular”.

Hasta ahora, muchas actividades se realizaban compartiendo la computadora de algún docente o utilizando los teléfonos celulares. “Estas notebooks son fundamentales para poder darle un cierre a los proyectos que van a presentar por áreas y mostrarles a sus compañeros y a sus familias lo que lograron hacer este año”, señaló.

La incorporación de tecnología abre nuevas posibilidades para una escuela que busca construir su propia identidad junto con el barrio y su comunidad educativa.

En este sentido, uno de los proyectos institucionales es la creación del logotipo que identifique a la comunidad del CPEM 103 y genere sentido de pertenencia.

El año pasado surgieron propuestas talladas en madera desde el espacio de Artes Visuales y este año la iniciativa avanzó hacia producciones digitales realizadas por estudiantes de tercer año. Al respecto, Rodríguez comentó que “salieron producciones hermosas que van a ser presentadas a fin de año y vamos a elegir el logo oficial”. Además, destacó que las nuevas herramientas permitirán pasar de la idea a la producción concreta.

El CPEM 103 funciona en Chocón y Obrero Argentino, comparte edificio con la Escuela Primaria 136 y el Centro de Formación Profesional 35. Por el espacio limitado, las 20 notebooks serán utilizadas en las aulas y luego guardadas en la secretaría, según se estableció en un reglamento de uso y cuidado elaborado por referentes de la institución.

Los estudiantes “saben muy bien que las computadoras hay que usarlas, hay que explorarlas, se tienen que apropiar en el uso, pero también cuidarlas para que los compañeros que vienen atrás tengan la posibilidad de utilizarlas y de crear”, afirmó la directora.

Con la mirada puesta en el futuro, el CPEM 103 proyecta aprovechar el equipamiento para ampliar las experiencias de producción comunicacional. “Para el año que viene se está pensando en hacer revistas digitales, podcast y otros proyectos que demandan el uso de tecnología”, anticipó Rodríguez.

Así, en su primer año de vida, el CPEM que surgió de una demanda comunitaria comienza a sumar herramientas para que sus estudiantes puedan imaginar, producir y comunicar sus propias historias. “De a poquito nos vamos armando del equipamiento que necesitamos para que ellos puedan elaborar, crear, imaginar y plasmar todo lo que tienen en mente”, concluyó.





