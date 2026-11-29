Con una inversión estimada de US$450 millones, planificación y recursos propios, el Gobierno de Neuquén puso a disposición de la ciudadanía una herramienta clave destinada a quienes no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional. Se trata del programa provincial Neuquén Habita, que otorga créditos hipotecarios no bancarios.

Esta iniciativa no solo impulsa el acceso a la vivienda, también constituye una herramienta para dinamizar la economía provincial, promover el empleo genuino y fortalecer las economías regionales. A través de la inversión pública y la participación de trabajadores, cooperativas, empresas y proveedores locales, cada obra genera nuevas oportunidades laborales, moviliza distintas actividades productivas y favorece el desarrollo de las comunidades.

Desde la apertura de las inscripciones, en agosto de 2026, se registraron más de 4220 personas inscriptas y ya cuenta con 1000 adjudicaciones y otras 1300 solicitudes preaprobadas. Además de los créditos, el plan incluye entrega de viviendas, generación de lotes con servicios, escrituraciones, mensuras y complejos para adultos mayores en distintas localidades de la provincia.

“Trabajamos con un objetivo claro: que cada neuquino llegue a tener su vivienda. Esto que está sucediendo en Neuquén no sucede en otro lugar del país; no podemos naturalizarlo”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa al tiempo que recordó que en los últimos durante 20 años no se generaron soluciones habitacionales en Neuquén.

A través de esta iniciativa, el Gobierno provincial suprimió la participación de intrmediarios financieros privados y puso en marcha un esquema de financiamiento solidario, sostenido mediante el recupero de las cuotas. Este mecanismo permite garantizar la continuidad del sistema y ampliar las oportunidades para que más familias neuquinas puedan acceder a su vivienda propia.

La línea destinada a la construcción de viviendas nuevas ofrece financiamiento de entre $75 y $150 millones a quienes dispongan de un terreno propio con escritura. El crédito puede cubrir la totalidad del presupuesto de obra, hasta un 100%, y cuenta con un plazo de devolución de hasta 20 años.

En tanto, la línea de ampliación y refacción está dirigida a quienes buscan mejorar o acondicionar sus viviendas existentes. En estos casos, se otorgan créditos que van de los $30 a los $75 millones, para inmuebles escriturados, con un período de devolución de hasta 10 años.

Al respecto, la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, subrayó al respecto que "desde el gobierno provincial se tomó la firme decisión de impulsar e invertir en el programa Neuquén Habita, garantizando soluciones habitacionales que transformen la calidad de vida de las familias a lo largo y ancho de toda la provincia".

Asimismo, con el propósito de ampliar el acceso a esta herramienta, el gobernador habilitó recientemente la incorporación de personas que todavía no han terminado de cancelar sus terrenos otorgados por los municipios. De esta manera, se les brinda acompañamiento para completar ese requisito y poder acceder al financiamiento hipotecario.