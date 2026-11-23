La secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén, Ana Servidio estuvo con Pancho Casado en el programa Informe Semanal que se emite por AM550 y habló acerca de cómo ataca la provincia la demanda habitacional -producto del significativo crecimiento demográfico de la región norpatagónica- mediante desarrollo de lotes con servicios, viviendas sociales y créditos hipotecarios no bancarios para construcción o refacción.

En primer lugar se refirió a los 2.200 lotes de desarrollo urbano en el sector de la Meseta: “Hablamos de llevar toda la infraestructura para poder contar con terrenos con servicios. Es un esfuerzo muy grande para generar oportunidades habitacionales en un sector cuyo crecimiento estaba frenado, así que estamos trabajando de forma mancomunada entre distintos organismos para avanzar”.

Dijo que “hay una parte que pertenece al IPVU que es la Cuenta XVI Intermedia. Es un lugar bellísimo, hablamos de un balcón donde se ve toda la ciudad que inicia detrás del desarrollo del Hospital Norpatagónico, ahí contaba con una porción importante de tierra que es una fracción grande del Z1; allí hacemos movimientos de suelo en un convenio con el IMUH, donde nosotros pusimos la tierra y los recursos”.

“Esto es un proceso, hay sectores que ya tienen mensura realizada y ahí sí hay un convenio para trabajar en la escrituración de cada lote con una hipoteca para las personas que se postulen para el crédito”, afirmó la funcionaria y sostuvo que “se hace por etapas, estamos con el desarrollo de todos los servicios, agua, luz, cloacas y cordones cuneta”.

Además, mencionó que “ADUS financiará los créditos, pueden presentarse quienes tengan un lote con mensura y esté en un plan de pago”. Sobre la misma línea, Servidio explicó: “La persona se presenta en el IMUH y ahí iniciamos un proceso de crédito donde prestamos la plata para que el usuario cancele lo que le queda del terreno y pueda construir; ahí mismo iniciamos el proceso de hipoteca simultáneo”.

Ana Servidio manifestó con Pancho Casado que cada persona puede hacer la vivienda que quiera, pero que los créditos hipotecarios son hasta $150.000.000 más el valor del lote que le quede por pagar a determinado usuario.

“Nosotros ponemos a disposición prototipos para facilitar y bajar costos a los vecinos al momento de contratar a un profesional. No podemos financiar más de 90 metros cuadrados, pedimos que se marque cuáles serán para la gente que tenga proyectos más grandes, que se nos marque eso”, indicó la secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén.

Por otro lado, comentó en Canal 24/7 que, en la región de la Confluencia, se hizo la licitación de 52 viviendas en Senillosa y también soluciones habitacionales en la Capital. Son planes de vivienda donde se cambiaron los prototipos, es decir ahora son más grandes y modernos.

Además, Ana Servidio habló sobre el traspaso del Gobierno nacional al Ejecutivo provincial del plan Procrear para desarrollar 140 viviendas inconclusas en Centenario. “Estamos trabajando para establecer una nueva licitación para terminar de construir esos complejos”, dijo.

Expresó además que “estamos con 4.000 lotes porque hace años se esperaban en Centenario, son con agua y electricidad para que la gente rápidamente pueda acceder al crédito y a su vivienda. Convocamos a quienes tenían más de 10 años de inscripción para el lote y mucha gente fue asignada a los terrenos que entregamos con el intendente Mariano Gaido (de la capital provincial)”.

También, se refirió a la demanda habitacional en la provincia producto del crecimiento demográfico que se ha registrado en los últimos años.

“Es complejo el tema de la demanda por el crecimiento histórico, pero generamos distintos instrumentos, tenemos 15.000 soluciones habitacionales, aun así es difícil ponerse delante de la demanda”, dijo Ana Servidio y comentó que “hay que generar mecanismos para generar ofertas accesibles para los trabajadores y acompañar a las familias, vamos pensando en las alternativas, hay más de 7.000 mensuras de regularización en la Capital, eso permite resolver alguna solución más”.

La mensura es una instancia clave, es parte del convenio que tenemos con el municipio”, sostuvo la funcionaria provincial sobre lo último mencionado y dijo que hay más de 10.000 en toda la provincia.

“Neuquén Habita es una política habitacional para generar oportunidades a familias en términos de acceder a la casa propia”, cerró sobre el plan que lleva a cabo la provincia.

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