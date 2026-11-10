Histórico: Rolando Figueroa y Mariano Gaido anunciaron 11.000 soluciones habitacionales en Neuquén

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa anunciaron este martes un desarrollo urbanístico de 3.204 lotes para trabajadores de empresas empadronadas en el Parque Industrial Capital (PIC) de Neuquén. El proyecto se extenderá sobre 289 hectáreas y apunta a generar aproximadamente 11.000 soluciones habitacionales.

La iniciativa contempla la construcción de una nueva urbanización al norte de la ciudad, junto al sector industrial. Además de terrenos, incluirá espacios verdes, áreas comerciales, establecimientos educativos, centros de salud y corredores para el transporte público.

Durante la presentación también se anunció un esquema de financiamiento provincial que permitirá acceder a créditos de hasta 150 millones de pesos para construir viviendas, a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y el programa Habita Neuquén.

Cómo será el acceso a los lotes y cuáles son las fechas clave

Uno de los primeros pasos será la preinscripción de los interesados, que estará habilitada mediante un código QR. Los trabajadores podrán postularse hasta el 26 de febrero de 2027.

El cronograma presentado por los gobiernos municipal y provincial establece tres etapas:

Marzo de 2027: se dará a conocer el plan de obras.

Julio de 2027: comenzarán los trabajos de infraestructura y el proceso de compra de los lotes.

Durante 2028: está prevista la finalización de las obras.

La prioridad estará puesta en los trabajadores registrados de las empresas vinculadas al PIC. El proyecto busca vincular la generación de empleo con el acceso a la tierra y la posibilidad de construir una vivienda propia.

El proyecto contempla una nueva ciudad con 3.204 terrenos

El titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, explicó que el desarrollo ocupará 289 hectáreas y que su diseño fue elaborado a partir de dos años de estudios técnicos y consultas con distintas instituciones.

El proyecto contempla 3.204 lotes de diferentes densidades, con capacidad para generar unas 11.000 soluciones habitacionales. La planificación incluye equipamiento urbano para que el sector pueda funcionar como una pequeña ciudad, debido a su distancia respecto de las zonas actualmente urbanizadas.

Entre las características del desarrollo se encuentran:

1.100 lotes de 8 por 30 metros, destinados a viviendas unifamiliares.

300 lotes multifamiliares.

Sectores con distintas modalidades de construcción y densidades.

Espacios verdes y áreas de esparcimiento.

Sectores comerciales de cercanía.

Corredores para el transporte público.

Equipamiento educativo y sanitario.

El diseño estará organizado mediante un sistema de macro manzanas, con pequeños barrios dentro del desarrollo. En los sectores exteriores habrá mayores espacios de circulación y viviendas multifamiliares, mientras que en las áreas interiores se priorizarán los espacios verdes, la circulación peatonal y las viviendas unifamiliares.

Zapata señaló que los estudios incluyeron la participación de colegios profesionales, instituciones vinculadas al ambiente y universidades. También se utilizaron escáneres para analizar las características del terreno y determinar su capacidad para recibir la infraestructura proyectada.

Figueroa anunció créditos de hasta $150 millones para construir

Uno de los anuncios centrales fue la posibilidad de complementar la compra del terreno con financiamiento para levantar una vivienda.

El gobernador Rolando Figueroa explicó que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), mediante el programa Habita Neuquén, ofrecerá créditos no bancarios de hasta 150 millones de pesos.

El esquema permitirá que los beneficiarios hipotequen el terreno para acceder al financiamiento destinado a la construcción. La propuesta busca que las familias puedan elegir el diseño de su casa, los materiales y la modalidad constructiva.

Según explicó el mandatario, en julio de 2027 estará disponible la posibilidad de financiar tanto el terreno como la vivienda, mientras que los pagos por los lotes ingresarán al IMUH para ser reinvertidos en nuevos desarrollos urbanísticos.

La herramienta apunta a complementar la política municipal de acceso a la tierra con una alternativa provincial de financiamiento habitacional.

El antecedente de los 2.220 lotes entregados en el Ruca Che

El nuevo desarrollo se suma a otras iniciativas de acceso al suelo que llevan adelante el Municipio y la Provincia.

El pasado sábado 7 de noviembre, Gaido y Figueroa encabezaron la adjudicación de 2.220 lotes con servicios en un acto realizado en el estadio Ruca Che. Los terrenos están distribuidos entre Distrito 6, Balcón Norpatagónico y El Trébol.

En aquella oportunidad, la distribución comprendió 900 terrenos en Distrito 6, 1.130 en Balcón Norpatagónico y 190 en El Trébol.

Mejor Informado

Gaido vinculó ambos anuncios y sostuvo que, con los nuevos desarrollos, la política habitacional municipal alcanza un total de 8.200 lotes con servicios.

También destacó el funcionamiento del sistema de recupero del IMUH: según informó, el 90% de las familias que accedieron a terrenos paga sus cuotas, lo que permite reinvertir los recursos en nuevos loteos.

Por su parte, Figueroa relacionó la planificación habitacional con el crecimiento demográfico y productivo de la provincia. Estimó que Neuquén incorporará 30.000 nuevos habitantes durante este año y sostuvo que la generación de empleo debe estar acompañada por oportunidades para acceder a una vivienda.

El Parque Industrial Capital proyecta generar 25.000 puestos de trabajo

La iniciativa habitacional está directamente vinculada con el crecimiento del Parque Industrial Capital, cuyo desarrollo fue presentado como una apuesta para ampliar la capacidad productiva de Neuquén.

Durante el anuncio, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, destacó que la planificación del sector busca integrar empleo, vivienda y servicios. También señaló que el Parque Industrial proyecta generar 25.000 puestos de trabajo.

El presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), Daniel González, valoró que la necesidad habitacional de los trabajadores de las empresas neuquinas haya sido incorporada a la agenda de los gobiernos.

El dirigente empresario destacó especialmente que el proyecto incluya alternativas de financiamiento para construir las viviendas y no se limite a entregar terrenos.

La propuesta busca así acompañar la expansión industrial con infraestructura urbana y soluciones habitacionales para quienes se desempeñen en las empresas radicadas en el complejo.

Una política que busca vincular empleo, tierra y vivienda

Gaido sostuvo que el desarrollo forma parte de una planificación urbana que el Municipio lleva adelante desde hace seis años y recordó que el proyecto comenzó a trabajarse hace tres años.

También defendió el modelo de financiamiento del IMUH y afirmó que los recursos provenientes del pago de cuotas permiten sostener nuevos loteos.

Figueroa, en tanto, planteó que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para los habitantes. En ese sentido, vinculó el acceso a la vivienda con la inversión en escuelas, hospitales y servicios públicos.

El nuevo desarrollo todavía debe atravesar las etapas de preinscripción, planificación de obras e infraestructura. La finalización está prevista para 2028, de acuerdo con el cronograma presentado.