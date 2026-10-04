La obra de transformación de la Gran Avenida de Neuquén suma un nuevo corte de tránsito este fin de semana. El cruce con calle Paimún permanece cerrado desde el sábado a las 20 y continuará con la circulación interrumpida hasta este domingo 4 de octubre a las 20.

La medida responde al avance de los trabajos sobre la ex Ruta 22 y fue informada por la Municipalidad de Neuquén, que recomendó utilizar las colectoras habilitadas y circular con precaución por la zona.

Por lo tanto, el cruce debería volver a quedar habilitado este domingo a partir de las 20, una vez finalizadas las tareas previstas. Los otros cruces que sí están habilitados son por Saturnino Torres y Tronador.

Una obra que avanza en varios frentes

Mientras se suceden los cortes y las aperturas parciales, la transformación de la Gran Avenida continúa en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los sectores donde más se puede observar el avance es el tramo de Gatica, donde los equipos trabajan de manera simultánea en distintos componentes de la nueva avenida: desagües pluviales, veredas, bicisenda, iluminación, accesos a los frentistas y la conformación de los cinco carriles.

La nueva configuración contempla cuatro carriles para circulación y uno destinado al estacionamiento, además de bicisenda, espacios verdes, nuevas veredas y una renovación de los servicios que atraviesan el corredor.

En las últimas semanas también se habilitaron nuevos sectores. En septiembre, por ejemplo, se sumaron 400 metros entre Chaneton y Don Bosco, lo que permitió recuperar los cruces transversales de Leguizamón y Láinez.

¿Cuándo estarán las primeras cuadras terminadas?

Uno de los próximos hitos de la obra podría llegar durante octubre.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos están avanzando más rápido de lo previsto y que la expectativa es que algunas cuadras puedan quedar completamente terminadas durante este mes. Esto permitiría comenzar a visualizar cómo será la configuración definitiva de la Gran Avenida una vez finalizada.

En el tramo donde ya se trabaja sobre la calzada, por ejemplo, todavía resta colocar una última carpeta de asfalto modificado y luego realizar la señalización de los carriles.

Además, en el sector comprendido entre Linares, Saturnino Torres y Tronador, la previsión es que hacia fines de octubre puedan habilitarse tres carriles centrales para la circulación, mientras continúan las obras complementarias.