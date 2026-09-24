La consulta ciudadana que busca elegir una nueva denominación para la actual Avenida Mosconi continuará abierta hasta diciembre. El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, confirmó la ampliación del plazo, que originalmente estaba previsto hasta fines de septiembre.

La decisión busca ampliar la participación de los vecinos en la elección del nombre de la avenida, cuya transformación forma parte de una de las principales obras viales que se llevan adelante en la capital neuquina.

Según informó Gaido, más de 50.000 personas ya participaron de la votación. El jefe comunal explicó que la consulta surgió a partir de un pedido del sector privado vinculado a la zona de la avenida y sostuvo que la intención es que la comunidad pueda definir su nueva denominación.

Qué nombres se pueden elegir

Entre las alternativas disponibles aparecen Gran Avenida Confluencia, Gran Avenida Limay, Gran Avenida Las Bardas y Gran Avenida del Comahue, además de la posibilidad de mantener la denominación vinculada a Ingeniero Enrique Mosconi.

La plataforma también permite que los vecinos propongan otras opciones. La única condición establecida por el Ejecutivo municipal es que el nombre elegido no corresponda a una figura o referente político.

Gaido sostuvo que no tiene una preferencia personal entre las propuestas y remarcó que la definición quedará en manos de quienes participen de la consulta.

Los vecinos pueden participar de la elección del nombre en el sitio web de la Municipalidad de Neuquén, con su nombre y DNI.