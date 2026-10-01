Estacionamiento provisorio en la avenida Mosconi: cómo funciona el nuevo esquema mientras avanzan las obras

Unos 600 metros de estacionamiento provisorio y señalizado ya se encuentran habilitados en las calles colectoras del Bajo neuquino, mientras continúan los trabajos de renovación vial en la zona. El espacio está destinado tanto a los frentistas de calles como Félix San Martín como a los conductores que llegan al sector para realizar trámites, compras y otras diligencias.

En el tramo intervenido funcionan actualmente dos carriles para la circulación y un tercero destinado al estacionamiento transitorio. La medida permite sostener el movimiento vehicular mientras las obras avanzan detrás de los cercos de seguridad y se completa la infraestructura definitiva.

Los trabajos se concentran actualmente en las calles colectoras, donde se construyen nuevas veredas y se instala bajo tierra el tendido eléctrico de media tensión. También continúa la ejecución del sistema pluvial, una tarea que requiere mantener zanjas abiertas junto a la calzada y condiciona de manera provisoria la circulación en algunos sectores.

El estacionamiento provisorio permite mantener la circulación mientras avanzan las obras en el Bajo neuquino.

La obra correspondiente al tramo entre Gatica y Chaneton se encuentra en su etapa final en las colectoras, mientras los equipos avanzan sobre los carriles centrales de otro sector para dejarlos habilitados al tránsito. A partir de noviembre está prevista la reapertura de las calles colectoras y el avance hacia la habilitación de los cuatro carriles de circulación.

En los primeros 200 metros de la vereda sur ya finalizaron los trabajos correspondientes al caño pluvial y al cañero eléctrico. En este momento se colocan cuatro tritubos destinados al tendido de fibra óptica de los distintos sistemas de comunicación, además de ejecutarse las bases para las columnas de alumbrado público y los cañeros que alimentarán el sistema de iluminación.

En paralelo, se avanza con el cordón cuneta sobre la vereda sur y con la construcción de las nuevas veredas en los sectores más próximos a los frentistas. Desde el municipio señalaron que, una vez completados los trabajos de infraestructura, se podrá avanzar con la materialización definitiva de los cuatro carriles de circulación y el espacio destinado al estacionamiento.

La previsión es que el conjunto de los trabajos quede finalizado hacia fin de año, mientras el estacionamiento provisorio continuará funcionando como alternativa durante el avance de las tareas.