El incendio que este domingo movilizó a 12 dotaciones de Bomberos en el Bajo de Neuquén dejó daños totales en la colchonería afectada, mientras continúan las tareas posteriores al operativo y todavía es demasiado pronto para establecer qué originó el fuego.

El siniestro ocurrió en un comercio ubicado sobre Félix San Martín al 300, entre Chubut y Santa Cruz, y obligó a desplegar un importante operativo debido a la cantidad de material combustible existente en el interior y a la presencia de departamentos sobre el local.

En diálogo con Mejor Informado, el comisario inspector Enrique Fraile explicó que, aunque el incendio fue controlado, todavía queda un importante trabajo sobre el inmueble.

“Es un depósito de 220 metros cuadrados. Hay mucho material carbonoso para poder remover y sacar conclusiones apresuradas”, explicó Fraile.

De esta manera, el jefe policial consideró prematuro hablar de un posible cortocircuito como origen del incendio. La causa deberá establecerse a partir del trabajo pericial una vez que las condiciones permitan avanzar sobre todo el material afectado.

Bomberos mantiene una guardia preventiva

Tras el amplio despliegue realizado durante las horas más críticas del incendio, personal del Cuartel Central de Bomberos quedó en el lugar como apoyo preventivo, ante la posibilidad de que pueda producirse alguna reactivación que requiera intervención.

Durante el operativo llegaron a participar 12 dotaciones de Bomberos, con personal proveniente de distintas localidades de Neuquén y Río Negro. También intervinieron Policía, Defensa Civil y personal sanitario.

El fuego afectó un sector donde había colchones, muebles y otros elementos altamente combustibles, lo que demandó un intenso trabajo de extinción, enfriamiento y ventilación.

Qué pasó con las 15 personas evacuadas

Uno de los principales riesgos durante las primeras horas estuvo relacionado con las ocho viviendas ubicadas sobre el comercio. Como medida preventiva, los equipos de emergencia evacuaron a 15 personas que se encontraban en esos departamentos. Fraile confirmó a este medio que ninguna resultó afectada y que la decisión de retirarlas se tomó por precaución mientras se combatía el incendio.

Una vez controlado el fuego se realizaron tareas de ventilación, aunque los vecinos todavía deberán esperar antes de poder retomar con normalidad el ingreso a las viviendas.

Según explicó el comisario, la evaluación de las condiciones del edificio y la posibilidad de regresar a los departamentos quedó ahora en manos del área de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén.

La investigación sobre el origen del incendio, en tanto, deberá esperar a que pueda removerse el abundante material carbonizado dentro de los aproximadamente 220 metros cuadrados afectados. Hasta entonces, no existe una hipótesis confirmada sobre qué provocó el fuego.