Una gran humareda sorprendió esta mañana al bajo neuquino, en Félix San Martín al 300, entre Chubut y Santa Cruz. Allí los vecinos observaron una gran nube de humo que se esparcía y parecía salir de un inmueble de la zona.

Según testigos en el lugar, Defensa Civil y Bomberos estaba presente y ya habían ingresado a uno de los inmuebles, aunque no se detalló de dónde saldría el humo y las causas tampoco han sido confirmadas.

Las personas en el lugar detallaron que se trataría de un incendio en una colchonería a mitad de cuadra, que tiene viviendas arriba, cerca de la sucursal de Vía Cargo. Se trataría de un local que vendía muebles y sillones.

Testigos indicaron que son dos dotaciones del cuartel 2 de Bomberos, además de Policía y SIEN. También agregaron que había bastante gente, incluidos niños, afuera del inmueble y que se alcanzaba a ver fuego.

En el luga además procedieron a cortar el perímetro con una cinta de peligro y no se puede circular por la colectora entre ambas calles mencionadas. Por el momento no trascendió si hay heridos.

Está cortada la calle Félix San Martín y sobre Santa Cruz hay camiones intentando contener la situación.

Además se agregó que por un corte programado, el sector está sin energía desde las 6, por lo cual se deberá investigar si hubo algún cortocircuito.

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