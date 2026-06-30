Este martes destrozaran la puerta de vidrio de una conocida colchonería en la ciudad de Neuquén. El episodio ocurrió alrededor de las 6.15 y provocó importantes daños materiales en el comercio. La Policía investiga si se trató de un robo o de un hecho de vandalismo.

El hecho se registró en el local de la colchonería Ideal, situado sobre Eugenio Perticone 275. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron la puerta principal completamente destruida y una gran cantidad de restos de vidrio esparcidos sobre la vereda, evidencia del violento ataque.

Los efectivos encontraron el frente del comercio completamente destrozado y aguardaron la llegada del encargado para constatar si había faltantes. Foto: Mejor Informado

De acuerdo con lo informado por el móvil de AM550 en La Primera Mañana, en un primer momento los uniformados aguardaban la llegada del encargado del comercio para determinar si los autores habían logrado sustraer mercadería del interior.

Las primeras versiones indicaban que podrían faltar algunos cubrecamas que se encontraban colocados sobre los colchones en exhibición, aunque esa situación debía ser confirmada una vez realizado el relevamiento del local.

Los daños materiales son importantes y afectarán el funcionamiento del local mientras avanza la investigación. Foto: Mejor Informado

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer qué ocurrió y si el objetivo fue concretar un robo o simplemente provocar daños en el comercio.

Como parte de las tareas investigativas, se analiza la existencia de cámaras de seguridad en la zona que permitan identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del hecho.

Más allá de la posible sustracción de elementos, los daños ocasionados en el frente del local son de consideración y afectarán el funcionamiento habitual del comercio hasta que pueda repararse el acceso principal.