Un accidente de tránsito ocurrió esta tarde, miércoles 7 de octubre, sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que comunica Neuquén capital con Centenario. El siniestro se produjo sobre la mano que va hacia Centenario y generó demoras en la circulación.

El hecho ocurrió en un momento de tránsito intenso y lluvia, condiciones que dificultan la circulación sobre el corredor vial. Hasta el momento, no fueron difundidos oficialmente detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles personas lesionadas.

La situación afecta principalmente a los vehículos que circulan desde Neuquén hacia Centenario, donde las demoras se suman a las dificultades propias de una jornada con calzada mojada y menor visibilidad.

La circulación quedó complicada en sentido Neuquén–Centenario

El accidente se registró sobre la Ruta Provincial 7, uno de los principales corredores utilizados diariamente para conectar Neuquén capital con Centenario y otras localidades del corredor.

La combinación de tránsito intenso, lluvia y presencia de agua sobre la calzada obliga a extremar las precauciones, especialmente en los sectores donde una reducción de velocidad puede generar rápidamente una cola de vehículos.

Por el momento, no se informó oficialmente si el accidente provocó un corte total de la circulación o si los vehículos pueden continuar avanzando por la zona.

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