La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) realizará este jueves 8 de octubre un corte programado de energía eléctrica en un sector de Valentina Sur Rural, en la ciudad de Neuquén.

Según informó la cooperativa, la interrupción está prevista entre las 08:30 y las 12:30 y alcanzará a usuarios ubicados en el área rural del sector. El objetivo es realizar trabajos de adecuación de la infraestructura de la red de distribución.

CALF solicitó a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para reducir los inconvenientes que pueda generar la interrupción temporal del suministro.

Por qué CALF realiza el corte programado

La interrupción del servicio es necesaria para que las cuadrillas puedan intervenir sobre la red de distribución eléctrica en condiciones de seguridad.

CALF explicó que los trabajos forman parte de las tareas destinadas a adecuar la infraestructura y mejorar la confiabilidad del suministro. Este tipo de intervenciones puede requerir la suspensión temporal de la energía en el área donde se realizan las tareas.

En anteriores cortes programados, la cooperativa también informó trabajos vinculados con mantenimiento, modernización, renovación y ampliación de la red eléctrica de Neuquén.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Quienes se encuentren dentro del área alcanzada deberían prever la falta de energía durante el horario establecido.

Entre las principales precauciones se encuentran: