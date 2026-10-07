Neuquén alcanzó una cobertura del 90% en la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) de personas gestantes. Hasta el momento se aplicaron 3.524 dosis sobre una población objetivo estimada en 3.905 embarazadas en toda la provincia.

El avance se registra mientras el virus mantiene una circulación sostenida en el territorio neuquino. El seguimiento epidemiológico provincial también detecta niveles elevados de positividad en las muestras analizadas.

La inmunización durante el embarazo tiene como objetivo reducir el riesgo de cuadros graves en los recién nacidos. La vacuna permite que la persona gestante genere anticuerpos que luego pasan al bebé a través de la placenta.

La vacuna protege al bebé durante sus primeros meses

La dosis contra el VSR es gratuita y obligatoria. Está indicada entre las 32 y 36 semanas y 6 días de gestación y se administra una sola vez durante ese período.

El seguimiento epidemiológico provincial también detecta niveles elevados de positividad en las muestras analizadas.

La protección resulta especialmente importante durante los primeros seis meses de vida. En esa etapa los bebés tienen mayor vulnerabilidad frente a enfermedades respiratorias y el VSR puede provocar cuadros severos de bronquiolitis y neumonía.

La campaña provincial continúa en el marco de la prórroga del Plan Invierno. Aunque la estrategia nacional correspondiente a este ciclo finalizó el 31 de agosto, Neuquén mantiene el seguimiento de la circulación del virus y la importancia de sostener la prevención.

El acceso a la vacuna no requiere una orden médica. Las personas gestantes pueden acercarse a los centros de salud y hospitales de la provincia con el carnet de control prenatal o una acreditación que indique la edad gestacional.

El objetivo es completar la protección de la población prevista y reducir las posibilidades de que los recién nacidos enfrenten formas graves de infección durante los primeros meses de vida.