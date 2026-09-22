El intendente de Vista Alegre, José “Turco” Asaad, fue denunciado por su expareja por un episodio de violencia verbal, física y psicológica ocurrido el último domingo en una propiedad rural de la localidad.

La presentación fue realizada en la Comisaría N°49, alrededor de las 17:55. Según consta en la denuncia, la mujer relató que había concurrido al domicilio de Asaad mientras mantenían una conversación vinculada a cuestiones de su divorcio.

De acuerdo con su declaración, al llegar a la vivienda se produjo una discusión durante la cual el intendente la habría tomado del cuello, empujado hacia el exterior y arrojado al suelo, además de propinarle un golpe de puño en el rostro. La mujer también declaró que recibió arañazos, insultos y expresiones intimidatorias.

La denunciante manifestó que se trataba de la primera vez que realizaba una presentación por un episodio de maltrato contra su expareja. También indicó que no solicitaría medidas de restricción y que concurriría a un hospital para certificar las lesiones, con la intención de incorporar posteriormente el certificado a la denuncia.

La concejal Marisol Muñoz (MPN) aseguró que el Deliberante trabajará el tema en comisión.

Qué dijeron desde el Concejo Deliberante sobre el caso

La situación comenzó a ser analizada también en el Concejo Deliberante de Vista Alegre. La concejala Marisol Muñoz, del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), habló sobre el tema en La mañana es de La Primera, por AM550, y explicó que hasta el momento el cuerpo legislativo no había recibido una comunicación oficial.

“Información oficial no hemos recibido en el Concejo Deliberante, hasta ayer no entró nada, solo vimos la información a través de los medios”, expresó.

Muñoz señaló que este martes el Concejo tenía previsto realizar un trabajo de comisión para analizar la situación y definir qué postura adoptar.

“No podemos hacer oídos sordos a estos hechos tan graves, siendo jefe comunal”, alegó.

La concejala adelantó además que el bloque del MPN realizará una presentación y que desde el cuerpo legislativo se trabajará sobre una postura institucional frente a la denuncia.

“Vamos a hacer una presentación repudiando la violencia de género”, adelantó. Será este martes 22 a las 10.

La denuncia fue realizada por la expareja del intendente.

La denuncia incluye un relato de agresión física

Según el relato incorporado a la presentación policial, la mujer llegó a la propiedad de Asaad luego de mantener una conversación por WhatsApp relacionada con cuestiones vinculadas al divorcio.

La denunciante declaró que ingresó por el lateral de la vivienda y golpeó la puerta. Fue entonces, siempre según su declaración, cuando se produjo el episodio de violencia.

La mujer aseguró además que, cuando manifestó que iba a denunciarlo, Asaad le habría respondido que lo hiciera y que llamara a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, según consta en el acta, el jefe comunal habría dicho: “llévensela”.

Por el momento, la presentación permanece en una instancia inicial de investigación.

El caso será analizado en una mesa de trabajo del Concejo.

Muñoz recordó una norma vigente en Vista Alegre

Durante la entrevista, la concejala también mencionó la normativa de Ficha Limpia y sostuvo que el municipio está adherido a través de la Ordenanza 946, de 2022.

Según explicó, esa norma establece parámetros de conducta que deben observar quienes ocupan cargos públicos y contempla consecuencias en caso de incumplimiento.

“Tenemos que tener parámetros de conducta y de no ser así responderemos ante la justicia”, puntualizó.

Muñoz remarcó que, mientras la investigación continúe, será la Justicia la que determine qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades correspondientes.

“Mientras la investigación está en curso, vamos a esperar que sale. Si la Justicia determina que esto es así, hay que seguir lo que dice la justicia y lo que dicen las leyes, tenemos que hacerlas cumplir”, manifestó.

El Concejo deberá definir qué postura toma

La concejala explicó que el cuerpo legislativo tiene previsto avanzar en una mesa de trabajo para analizar el caso y establecer una posición institucional.

“Hoy tenemos trabajo de comisión en el que vamos a plantear en una mesa de trabajo para tomar una postura desde el Concejo Deliberante, y a su vez desde el bloque vamos a hacer una presentación”, confirmó.

Muñoz señaló que la presentación deberá realizarse formalmente antes de hacerse pública.

“Una vez que se presente como corresponde ahí será de público conocimiento”, dijo.

También habló desde su lugar como mujer y representante del Concejo Deliberante:

“Soy mujer y hoy, con las leyes que tenemos, lo tomo muy muy mal. Como mujer voy a defender nuestros derechos. Cuando me enteré ayer me pareció muy lamentable”, recordó.

La denuncia por violencia de género sacude al Municipio de Vista Alegre

Un escenario político dividido en el Concejo

Muñoz explicó además cómo está conformado actualmente el Concejo Deliberante y cuál es la relación entre el cuerpo legislativo y el Ejecutivo municipal.

Según señaló, el intendente tiene una concejala que ocupa la presidencia y otros tres concejales de distintos partidos que responden a él.

En cuanto al bloque del MPN, sostuvo:

“Nosotros somos oposición desde el bloque del MPN y prácticamente no tenemos contacto con el jefe comunal”, reveló la edil.

La concejala también explicó que el Concejo cuenta con una asesoría legal común para todos sus integrantes, pero que su bloque debió buscar asesoramiento propio para abordar el caso.

“Va a ser un largo trabajo. Tenemos una asesoría legal para todos los concejales, en conjunto. Pero asesoría legal propia no tenemos”, contó. Los legisladores debieron obtener una asesoría privada, externa al ambito legislativo oficial.

Mientras la investigación continúa, el Concejo Deliberante deberá definir su postura institucional frente a una denuncia que involucra directamente al jefe comunal. Desde el bloque del MPN anticiparon que presentarán su propia posición y que esperarán las definiciones que correspondan en el ámbito judicial.