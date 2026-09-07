Una mujer de 45 años quedó expuesta a una situación de extrema violencia en el barrio Santa Elena de Cipolletti, donde un hombre de 27 años se atrincheró en una vivienda y tenía en su poder un revólver calibre 32 cargado. La intervención de la Policía permitió poner a la víctima a resguardo y retirar el arma sin que fuera necesario utilizar la fuerza.

Un llamado anónimo al 911 RN Emergencias alertó del hecho y tomó intervención la Comisaría 45° sobre una situación de violencia en un domicilio del barrio. La denuncia encendió las alarmas por la presencia de un arma de fuego y por el riesgo que podía correr la mujer que se encontraba en el lugar.

Al arribar los efectivos, encontraron al joven dentro de la vivienda. La situación no era sencilla: permanecía atrincherado y tenía consigo un revólver calibre 32 cargado. En ese contexto, cualquier movimiento podía hacer escalar el conflicto y poner todavía más en peligro a la víctima.

Por eso, los policías establecieron un diálogo con el hombre e intentaron evitar una intervención violenta. Finalmente, después de las negociaciones, el joven entregó el arma y los efectivos pudieron retirarla de la escena sin recurrir al uso de la fuerza.

Con el peligro inmediato controlado, la mujer pudo retirar sus pertenencias de manera segura. Posteriormente realizó la denuncia penal y también la correspondiente presentación en el marco de la Ley 3040, que contempla mecanismos de protección frente a situaciones de violencia familiar y de género.

Pero el caso no terminó allí. El hombre fue detenido y trasladado a la Subcomisaría 79° mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales. Además, fue notificado formalmente de una prohibición de acercamiento hacia la víctima y quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

El procedimiento quedó encuadrado en una investigación por lesiones en contexto de género, amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego. El dato que atraviesa todo el episodio es la presencia de un revólver cargado en medio de una situación de violencia: un elemento que podía convertir una denuncia por agresiones y amenazas en una tragedia.