Más herramientas contra la violencia de género: Neuquén y la Fiscalía activan un acuerdo clave

A través de un convenio firmado entre el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Neuquén y la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, la Justicia dispuso la aplicación de una suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia de género que determinó un resarcimiento directo para la víctima y un aporte económico al programa municipal de autonomía económica “Las Mujeres Hacemos”.

En el marco de un proceso judicial por violencia ejercida contra su expareja, un hombre imputado obtuvo la suspensión del juicio a prueba por un período de 18 meses. Como condición central de esta medida alternativa, el acuerdo estableció la obligación de abonar una suma total de $5 millones dentro de los próximos 30 días.

La distribución del monto acordado se estructuró de manera tal que la víctima recibirá $4.000.000 en concepto de reparación económica por los daños sufridos. En tanto, $1.000.000 serán dirigidos al fondo del programa municipal “Las mujeres hacemos”. Adicionalmente, el imputado deberá cumplir de forma estricta durante el plazo fijado con reglas de conducta, la realización de trabajos comunitarios y la prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia la víctima.

El dinero canalizado hacia el programa «Las mujeres hacemos» se traduce de forma directa en la compra de insumos, herramientas y capital de trabajo para mujeres asistidas por el equipo interdisciplinario de la subsecretaría de las Mujeres.

Este programa, regulado bajo la ordenanza municipal N° 14.981, constituye una política pública estratégica diseñada para acompañar a ciudadanas que atraviesan situaciones de violencia y vulnerabilidad social junto a sus hijos. La iniciativa busca potenciar microemprendimientos y oficios locales, entendiendo que la independencia económica es un pilar fundamental para romper los ciclos de violencia y construir proyectos de vida autónomos y dignos.

Con la articulación entre el Ministerio Público Fiscal y la gestión municipal, este convenio sienta un precedente significativo en la región, transformando la sanción procesal en un impacto positivo real para el fortalecimiento integral de las mujeres neuquinas.