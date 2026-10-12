Denuncias de madres derivaron en cinco allanamientos por venta de drogas en Villa La Angostura

La preocupación de un grupo de madres por la presunta venta de drogas y su impacto entre los jóvenes de Villa La Angostura dio origen a una investigación que terminó con cinco allanamientos y siete personas demoradas.

Los procedimientos se realizaron el sábado 10 de octubre en distintos puntos de la localidad y permitieron secuestrar cocaína, cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en distintas monedas y vehículos, además de elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes.

La causa comenzó a partir de información aportada de manera anónima a la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila. Las denuncias advertían sobre una posible comercialización de sustancias que estaría alcanzando a jóvenes de Villa La Angostura.

A partir de esos datos, la División Antinarcóticos Lagos del Sur inició una investigación que se extendió durante tres meses.

Una pareja, bajo la lupa de los investigadores

Las tareas permitieron identificar a los presuntos integrantes del grupo investigado y reconstruir la forma en que se habría desarrollado la comercialización. Según las actuaciones, un hombre de 27 años y su pareja, una mujer de 25, serían los principales responsables de la distribución de las sustancias.

Los investigadores sostienen que el grupo se manejaba dentro de un círculo reducido de personas, una modalidad que habría sido utilizada para evitar que sus movimientos fueran detectados.

Con la información reunida durante los tres meses de investigación, la Justicia autorizó los cinco allanamientos. Los operativos comenzaron durante la mañana y se extendieron hasta las últimas horas de la tarde.

Cocaína preparada para la venta, dólares y vehículos

Durante los procedimientos, los efectivos encontraron casi 20 gramos de clorhidrato de cocaína, parte de ellos divididos en dosis que, según la investigación, estaban preparadas para su comercialización.

También se secuestró cannabis, balanzas de precisión, teléfonos celulares y bolsas y recortes presuntamente utilizados para fraccionar las sustancias.

Entre los elementos incautados había además dinero en pesos argentinos, pesos chilenos y dólares. Los investigadores también secuestraron dos automóviles y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

A partir de los resultados de los allanamientos, la Fiscalía dispuso la demora de siete personas y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Del operativo participaron efectivos de las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur, El Pehuén, Altos del Neuquén y La Comarca, junto con personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

La investigación continuará ahora con el análisis de los teléfonos celulares y del resto de los elementos secuestrados, mientras la Justicia busca determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas en la presunta comercialización de drogas.