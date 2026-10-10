Una denuncia anónima y dos meses de investigación permitieron llegar a una vivienda del barrio Este de Villa Regina, donde se realizó un allanamiento por una presunta actividad de venta de drogas. Durante el procedimiento, la Policía secuestró cocaína y numerosos envoltorios de nylon que serían utilizados para fraccionar las dosis.

La investigación comenzó a partir de información aportada a través de la línea gratuita y confidencial 0800-333-4124, habilitada en Río Negro para recibir denuncias vinculadas con el narcotráfico. A partir de esos datos, se llevaron adelante distintas tareas investigativas hasta reunir los elementos necesarios para solicitar una orden judicial.

El procedimiento se concretó el viernes 9 de octubre, después de las 14, en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Grande al 1000. La medida fue autorizada por el juez de Garantías Hugo Greca, en el marco de actuaciones tramitadas por el Área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca.

Durante la inspección, que se extendió hasta las 19.45, los efectivos encontraron una sustancia blanca y polvorienta sobre una cómoda de una habitación. El test orientativo realizado en el lugar dio resultado positivo para cocaína.

Además, se secuestraron numerosos envoltorios de nylon, considerados compatibles con el fraccionamiento de estupefacientes para su comercialización.

Una mujer quedó a disposición de la Justicia Federal

Como resultado del operativo, una mujer de 37 años fue notificada por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes, y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El allanamiento estuvo a cargo de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, con sede en Villa Regina. También participaron efectivos del grupo especial COER de esa ciudad y de la Sección Canes de Allen.

Cómo denunciar la venta de drogas en Río Negro

El procedimiento volvió a poner en foco la importancia de los canales de denuncia para orientar investigaciones relacionadas con el narcotráfico. En Río Negro, la línea gratuita 0800-333-4124 permite aportar información de manera anónima y confidencial ante la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los datos recibidos pueden dar inicio a tareas investigativas destinadas a reunir pruebas y, cuando corresponde, solicitar medidas judiciales.