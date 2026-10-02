La noticia de la muerte de Pedro Deam, el trabajador petrolero encontrado sin vida en un yacimiento de Vaca Muerta, sumó ahora un mensaje de despedida que pone el foco en la persona detrás de la tragedia.

Desde Añelo Vaca Muerta TV y FM Chena lo despidieron con un mensaje dedicado a su familia, sus amigos y sus compañeros de Transportes Crexell, donde se desempeñaba como chofer.

“Hoy toca despedir con profunda tristeza a Pedro Deam, trabajador de Transportes Crexell y una persona muy querida por su familia, amigos y compañeros de trabajo”, expresaron desde el medio local.

Pedro Deam trabajaba como chofer para Transportes Crexell.

“De esos que dejan un lindo recuerdo”

El mensaje reconstruyó parte de la imagen que sus compañeros y allegados tenían de Deam y destacó especialmente su manera de vincularse con quienes lo rodeaban.

“Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo lo recuerdan como un hombre cálido, sencillo y trabajador, de esos que dejan un lindo recuerdo en las personas que se cruzaron en su camino”, señalaron.

Pero hubo un dato que volvió todavía más difícil la despedida: Deam llevaba años trabajando y se encontraba muy cerca de alcanzar su jubilación.

“Duele aún más saber que, después de tantos años de trabajo, se encontraba muy cerca de alcanzar su jubilación”, expresaron.

El último adiós

Deam, oriundo de Mendoza, fue encontrado sin vida durante la mañana del jueves 1 de octubre por un recorredor del área, en el yacimiento Rincón del Mangrullo, cerca de Añelo.

El trabajador se encontraba cumpliendo su jornada en la Unidad Separadora N° 2, cuyas instalaciones estaban detenidas por tareas de mantenimiento programado. Al llegar el servicio médico, los profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales.

Mientras el Ministerio Público Fiscal avanza con las pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento, sus compañeros y quienes lo conocieron comenzaron a despedirlo.

Desde Añelo Vaca Muerta TV y FM Chena cerraron su mensaje con unas pocas palabras que resumieron el momento: “Que descanses en paz, Pedro. Hasta siempre”.