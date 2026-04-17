La muerte del trabajador petrolero en el yacimiento La Calera sumó nuevos datos que profundizan el impacto del caso. Pluspetrol, la empresa operadora de ese yacimiento confirmó que el hombre era personal tercerizado de la firma Transbox, tenía 51 años y llevaba varias horas fallecido cuando lo encontraron dentro de su habitación.

El hecho ocurrió este viernes por la mañana en el área ubicada a unos 30 kilómetros de Añelo, en plena actividad de Vaca Muerta, y sigue bajo investigación de la Fiscalía de Cutral Co.

Quién era la víctima

Según el comunicado oficial de la operadora, el trabajador fue identificado como José Petit, empleado de la empresa Transbox, una contratista encargada de servicios de mantenimiento y catering dentro del yacimiento.

Desde la firma aclararon que no formaba parte de su plantel directo y que, tras lo ocurrido, dieron aviso inmediato a la empresa empleadora para avanzar con los protocolos correspondientes.

Lo encontraron en su habitación

Petit fue hallado sin vida en su dormitorio, ubicado en el módulo 1, habitación 111 del predio. La búsqueda comenzó cuando no se presentó a trabajar en su horario habitual, lo que generó preocupación entre sus compañeros.

Al ingresar a la habitación, lo encontraron ya sin signos vitales.

El médico del servicio del yacimiento constató el fallecimiento y no intentó maniobras de reanimación debido a la rigidez del cuerpo, un indicio de que la muerte había ocurrido varias horas antes.

Sin antecedentes y con apto médico vigente

Uno de los puntos que más inquietud genera es que, según la información difundida, el trabajador tenía el apto médico vigente y no había reportado problemas de salud ni enfermedades crónicas.

De manera preliminar, los primeros indicios apuntan a un posible evento cardiovascular, como un infarto, aunque la causa definitiva será determinada por las pericias judiciales.

Qué hizo horas antes de morir

El día anterior al hallazgo, el jueves por la noche, Petit había compartido un partido de fútbol con otros trabajadores dentro del campamento.

De acuerdo a lo informado, fue visto cansado, pero no presentó señales que anticiparan una situación de gravedad.

Protocolo activado y presencia policial

Tras el hallazgo, la empresa indicó que se aisló el lugar para preservar la escena y se notificó a la Policía de Neuquén, que intervino para realizar las pericias correspondientes.

Además, confirmaron que se dio aviso a la familia del trabajador y que se inició una coordinación con los sindicatos petroleros y jerárquicos.

También se evalúa brindar contención al personal del yacimiento, mientras se mantienen las tareas en el área.