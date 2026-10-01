Un trabajador petrolero murió en un yacimiento de Vaca Muerta, cerca de Añelo, cuando hacía su turno laboral con normalidad. La investigación ya está a cargo del Ministerio Público Fiscal, quienes avanzarán con las pericias.

El episodio ocurrió en el yacimiento Rincón del Mangrullo, donde un chofer del Sindicato de Camioneros habría fallecido por un paro cardíaco. Fue en la Unidad Separadora N° 2, donde las instalaciones se encuentran en paro por tareas de mantenimiento programado.

El hombre fue hallado por un recorredor del ára este jueves temprano, cuando detectó la situación y dio aviso al servicio médico del yacimiento.

Al llegar al lugar, los profesionales de salud constataron que el chofer ya no presentaba signos vitales.

La víctima era de Mendoza y se desempeñaba como conductor en la industria hidrocarburífera.

El Ministerio Público Fiscal confirmó el fallecimiento y adelantaron que la Policía y personal forense trabaja en el lugar para avanzar con las diligencias correspondientes.