Las intensas lluvias registradas durante la alerta roja del miércoles 23 de septiembre provocaron desprendimientos de material y caída de árboles en distintos sectores de las rutas provinciales que atraviesan el Parque Nacional Lanín.

El episodio más importante se produjo sobre la Ruta Provincial 48, donde se registró un deslave de aproximadamente 140 metros de extensión. La traza permanece cortada al tránsito mientras se realizan trabajos para retirar el material y recuperar las condiciones de circulación.

También se registraron inconvenientes sobre la Ruta Provincial 19, en el sector conocido como Arrayán Largo, donde varios árboles cayeron sobre la calzada y obligaron a desplegar tareas de corte y despeje.

Continúan los trabajos sobre las rutas

Personal del Departamento ICE – Zona Sur del Parque Nacional Lanín, en articulación con Vialidad Provincial, trabaja en los sectores afectados por las precipitaciones.

En la Ruta Provincial 48 se utiliza maquinaria para remover el material desprendido producto del deslave. Debido a las características del fenómeno y a las tareas que todavía se encuentran en ejecución, el camino continuará cerrado hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras para habilitarlo.

En tanto, en Arrayán Largo, los equipos trabajan en el corte y retiro de los árboles que quedaron sobre la traza de la Ruta Provincial 19.

¿Por qué las lluvias pueden afectar las rutas de montaña?

Las precipitaciones intensas pueden generar distintos tipos de inconvenientes en los caminos cordilleranos, especialmente en sectores de pendientes y bosques.

Entre los riesgos asociados se encuentran deslizamientos de tierra, desprendimientos de material, caída de árboles, crecidas repentinas de arroyos y anegamientos.

El propio Parque Nacional Lanín ya había advertido, ante otros episodios de lluvias intensas, que sus áreas agrestes presentan condiciones dinámicas y pueden registrar caídas de ramas y árboles y deslizamientos en pendientes.

La situación adquiere especial relevancia en la Ruta Provincial 48, un corredor que comunica San Martín de los Andes con el sector de Hua Hum y atraviesa distintos puntos turísticos del Parque Nacional Lanín. La traza permite, entre otros destinos, acceder a lugares como Yuco y la cascada Chachín.

Qué deben tener en cuenta quienes circulan

Mientras continúen las tareas, las autoridades solicitaron respetar los cortes, la señalización y las indicaciones del personal desplegado en la zona.

También se pidió no ingresar a los sectores restringidos. El objetivo es evitar que vehículos o personas queden expuestos a nuevos desprendimientos o interfieran con las tareas de despeje.

La recomendación resulta especialmente importante mientras las condiciones meteorológicas continúan siendo variables y existen equipos trabajando sobre las trazas afectadas.

Un antecedente reciente de condiciones complejas

Los caminos del Parque Nacional Lanín han registrado durante distintos episodios meteorológicos problemas asociados al hielo, nieve, barro, caída de árboles y deterioro de las calzadas. En junio, por ejemplo, la Intendencia del Parque había solicitado extremar las precauciones por las condiciones invernales en distintos sectores.

La situación actual tiene una diferencia concreta: el deslave de la Ruta 48 produjo un corte que se mantiene hasta nuevo aviso, por lo que quienes tengan previsto utilizar ese corredor deberán aguardar la comunicación oficial sobre su reapertura.