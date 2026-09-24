Temporal en Neuquén: cuáles son las rutas cortadas por inundaciones y dónde hay que circular con máxima precaución

Dirección Provincial de Vialidad informa a la comunidad y a los conductores sobre el estado de transitabilidad de distintos tramos de rutas y accesos del sur neuquino, afectados por las condiciones meteorológicas, la acumulación de agua y deslizamientos de material.

Para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona, se solicita consultar las actualizaciones en la página web oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar/ o el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.

A las 14 de este jueves, 24 de septiembre, la situación es la siguiente:

Ruta Provincial 65 – sector Estancia La Primavera: en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa Traful se registran dos cortes de ruta, provocados por la saturación de alcantarillas y la presencia de agua sobre la calzada. Se dispuso el traslado de maquinaria vial, entre ella una retroexcavadora y un carretón, para realizar tareas en el sector.

Acceso a Cuyín Manzano: el ingreso se encuentra anegado e interrumpido debido a un deslave y al desborde de un arroyo proveniente de la ladera.

Ruta Provincial 23 – altura Estancia Quelluén: en el tramo ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 8, desde la Ruta Nacional 40, en el trayecto entre Junín de los Andes y Aluminé, se solicita extrema precaución. Una alcantarilla se encuentra sobresaturada y el agua circula sobre la calzada. El tramo permanece habilitado, aunque se requiere máxima cautela al transitar.

Ruta Provincial 48 – sector Quechuquina / Paso Internacional Hua Hum: se dispuso el corte preventivo de la ruta hasta nuevo aviso debido a un deslave de consideración registrado durante el mediodía, que provocó la caída de material, árboles y ramas sobre la traza. Equipos de Vialidad y personal de Parques Nacionales trabajan en el lugar para avanzar con las tareas de despeje y evaluar las condiciones de seguridad.

Paso Internacional Hua Hum: permanecerá cerrado durante la tarde de hoy. En caso de que las condiciones permitan despejar y asegurar la traza durante las últimas horas de la jornada, se evaluará su habilitación para el día siguiente.

Desde el organismo vial provincial se solicita a la población evitar circular por los sectores afectados, salvo en casos de extrema necesidad, y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando tareas preventivas y operativas en las rutas.