Después del pago de la primera parte del bono y de la compensación por ropa de trabajo, el Gobierno de Neuquén ya tiene definida la fecha para el próximo desembolso a los trabajadores estatales.

Los haberes correspondientes a septiembre se acreditarán el miércoles 30, tanto para los trabajadores de la administración pública provincial como para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El depósito se realizará en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Una sola fecha para toda la administración

Uno de los datos centrales del cronograma es que la totalidad de los agentes del Estado provincial cobrará el mismo día.

La modalidad se mantiene desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa y alcanza también a quienes perciben sus haberes a través del ISSN.

De esta manera, el calendario deja definida la fecha de acreditación antes de finalizar el mes y permite anticipar la disponibilidad de los ingresos correspondientes a septiembre.

El pago llega después de la ropa de trabajo

El depósito de los salarios se concretará a pocos días del pago de la primera parte del bono y de la compensación por ropa de trabajo.

La secuencia de pagos permite ordenar el calendario de ingresos de los trabajadores estatales y mantener una fecha común para toda la administración provincial.

Desde el Gobierno provincial vincularon este esquema con una administración responsable y eficiente de los recursos públicos.

Recursos, obras y servicios esenciales

La Provincia también destacó que la planificación y las estrategias de crecimiento se combinan con medidas de austeridad, eliminación de gastos innecesarios, reducción de la planta política y erradicación de privilegios.

Según lo informado, ese esquema permitió achicar la deuda pública heredada en dólares y destinar recursos a infraestructura y al fortalecimiento de áreas esenciales como Salud, Educación y Seguridad.

Con el pago del miércoles 30, el cronograma salarial de septiembre quedará así definido para trabajadores activos y beneficiarios del ISSN, con una única fecha de acreditación.