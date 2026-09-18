Este viernes 18 de septiembre se paga el bono y la compensación por Ropa de Trabajo en Neuquén

Los trabajadores de la administración pública provincial cobrarán este viernes 18 de septiembre el bono extraordinario y la compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al segundo semestre del año, según confirmó el Gobierno de Neuquén.

El bono será de $410.000 y alcanzará a los empleados públicos del Poder Ejecutivo, incluido el sector pasivo, de acuerdo con las proporciones establecidas por la ley. Además, se abonará una compensación de $311.480 en concepto de Ropa de Trabajo para los agentes comprendidos en los convenios y leyes alcanzados por el acuerdo.

Los fondos serán acreditados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Quiénes cobrarán la compensación

La compensación por Ropa de Trabajo será percibida por los trabajadores encuadrados en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549, además del personal de la Policía de Neuquén.

En cambio, quedarán excluidos los trabajadores del ISSN y CIPPA comprendidos en la Ley 3373, así como quienes integran los convenios colectivos de EPEN y EPAS. En el caso de los trabajadores de Eproten (Ley 3524) bajo la modalidad Temporada, cobrarán la compensación quienes se encontraban activos al momento de la firma del acuerdo de incremento salarial.

Como es habitual, los importes serán depositados en las cuentas bancarias de los empleados de la administración pública provincial en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).