El Consejo Provincial de Educación (CPE) suspendió las clases en Añelo para este viernes 16 de octubre de 2026, ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas y sus consecuencias. La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de la localidad y comprende los turnos mañana, vespertino y noche.

La decisión se conoce después del fuerte temporal que afectó a Añelo durante este jueves 15 de octubre, con un intenso diluvio que provocó inundaciones en las calles, acumulación de agua en distintos sectores y la intervención de equipos de emergencia. Según los reportes disponibles, también hubo personas evacuadas.

El operativo contó con la participación de la Policía y de bomberos que llegaron desde otras localidades, entre ellas Plaza Huincul y Centenario. Mientras continúan las complicaciones, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular.

El temporal provocó inundaciones y evacuaciones en Añelo

Las precipitaciones dejaron calles anegadas y grandes acumulaciones de agua en diferentes sectores de la localidad. También se observó una importante cantidad de agua acumulada a ambos lados de la ruta.

Ante esta situación, se desplegaron tareas de asistencia y prevención, con intervención de efectivos policiales y personal de bomberos. Entre las consecuencias reportadas se encuentran evacuaciones de personas, aunque hasta el momento no se cuenta con un balance oficial consolidado sobre la cantidad de afectados.

Las recomendaciones para quienes se encuentran en Añelo incluyen circular con precaución y evitar transitar por sectores inundados. También se pidió prestar atención a las condiciones de las calles y a la presencia de agua acumulada.

Cómo están las rutas cerca de Añelo

Los reportes de Vialidad Provincial advierten sobre diferentes dificultades en los principales corredores de la zona. Aunque algunos tramos permanecen habilitados, las condiciones de la calzada requieren precaución.

Ruta Provincial 17: circulación con precaución

En el tramo que une Añelo con Plaza Huincul, la circulación se encuentra habilitada con precaución. Se informaron sectores poceados, barro, serrucho y baja adherencia.

Además, se recomienda portar cadenas y prestar atención a la presencia de animales sueltos.

En el tramo de la RP 17 comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 8 y Añelo, también se solicita circular con precaución por la presencia de baches y barro. En ese sector trabajan equipos que realizan tareas de mantenimiento sobre la calzada.

Ruta Provincial 7: extrema precaución

En el corredor de la Ruta Provincial 7 entre Añelo, Tratayén y El Chañar, se requiere extrema precaución por la acumulación de agua y sedimentos que dejaron las precipitaciones.

En distintos puntos también se desarrollan trabajos viales, por lo que se recomienda reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal y verificar el estado del camino antes de emprender un viaje.

Para conocer otras novedades sobre la circulación, también puede consultarse la información sobre la habilitación de la Ruta 5 a la altura del arroyo Carranza después de un corte.

Teléfonos de emergencia en Añelo

Ante una emergencia, las personas pueden comunicarse con los siguientes organismos y servicios: