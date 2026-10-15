Un fuerte temporal está mostrando calles inundadas y evacuados en Añelo, con intervención de las autoridades y un despliegue en toda la localidad.

El fenómeno se hizo presente durante este jueves 15 de octubre, cuando un intenso aluvión se desató sobre la localidad inundando calles y obligando a la intervención de Policía e incluso bomberos de otras localidades como Plaza Huincul y Centenario.

Según se sabe hasta el momento, llegó a haber personas evacuadas y se está recomendando circular solo por las veredas y manejar con precaución por los charcos.

Además se ha acumulado una importante cantidad de agua de un lado a otro de la ruta.

Estado de las rutas y números de emergencia

De acuerdo con los reportes de Vialidad Provincial, los principales corredores de la zona presentan diferentes niveles de dificultad.

En la Ruta Provincial 17, entre Añelo y Plaza Huincul, la circulación se encuentra habilitada con precaución. El tramo presenta sectores poceados, barro, serrucho y baja adherencia. Además, se mantiene la recomendación de portar cadenas y se advierte sobre la presencia de animales sueltos.

En el tramo de la RP 17 entre el empalme con la Ruta Provincial 8 y Añelo, también se solicita transitar con precaución debido a sectores con baches y barro, además de la presencia de equipos que realizan tareas de mantenimiento sobre la calzada.

Por su parte, la Ruta Provincial 7, en el corredor que une Añelo con Tratayén y El Chañar, requiere extrema precaución debido a la acumulación de agua y sedimentos generada por las precipitaciones. En distintos puntos también se desarrollan trabajos viales.

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con los siguientes organismos: