El monito del monte fue registrado mediante cámaras trampa en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) Copahue y Epu Lauquen, en Neuquén. Los relevamientos están a cargo de guardaparques provinciales y forman parte de los trabajos de seguimiento de la fauna silvestre que se realizan en distintos ambientes de la provincia.

En Copahue, los monitoreos iniciados en octubre confirmaron la presencia del pequeño marsupial en los tres polígonos de muestreo evaluados, incluido uno que no tenía registros anteriores. En Epu Lauquen, en tanto, una expedición permitió obtener nuevas imágenes para estudiar su distribución y realizar un seguimiento de la población.

Los resultados amplían el conocimiento disponible sobre esta especie nativa de los bosques templados de Argentina y Chile. También aportan información para evaluar las condiciones ambientales de los sectores que utiliza como refugio y alimentación.

Las cámaras trampa confirmaron nuevos registros en Copahue

En el Área Natural Protegida Copahue, los guardaparques desarrollan desde octubre un monitoreo específico para determinar con mayor precisión dónde habita el monito del monte.

Hasta el momento, los equipos registraron su presencia en los tres polígonos de muestreo estudiados. Uno de esos sectores no contaba con antecedentes de detección en relevamientos anteriores, por lo que el resultado amplía la información sobre la distribución de la especie dentro del parque.

En Epu Lauquen, las imágenes se obtuvieron durante una expedición orientada a estudiar la población y reconocer los distintos ambientes que utiliza. El trabajo busca identificar su presencia en diferentes sectores y reunir datos que permitan conocer mejor el estado de conservación de sus hábitats.

Cómo funcionan las cámaras trampa que detectan animales silvestres

Las cámaras trampa son dispositivos fotográficos que se activan automáticamente cuando detectan movimiento o variaciones de temperatura. Los guardaparques las instalan en puntos estratégicos y pueden obtener imágenes de animales sin necesidad de capturarlos ni modificar sus comportamientos.

Los relevamientos permiten estudiar su distribución y conocer mejor los ambientes donde habita.

Esta tecnología resulta especialmente útil para investigar especies nocturnas, arborícolas o de hábitos reservados, que difícilmente pueden observarse durante los recorridos habituales.

Además de identificar animales, los registros permiten estudiar sus desplazamientos, reconocer los ambientes que utilizan y comparar la presencia de distintas especies a lo largo del tiempo.

El monito del monte cumple una función clave en los bosques

El monito del monte (Dromiciops gliroides) es un pequeño marsupial nativo de los bosques templados del sur de Argentina y Chile. Tiene hábitos nocturnos y arborícolas y se destaca por ser uno de los pocos marsupiales capaces de hibernar.

Aunque su tamaño es reducido, cumple una función ecológica importante: contribuye a la dispersión de semillas, favoreciendo los procesos de regeneración natural de los bosques.

Por esa razón, su presencia no representa solamente un nuevo registro de fauna. También aporta información sobre las características y las condiciones de los ambientes que necesita para sobrevivir.

Qué aportan estos monitoreos a la conservación de Neuquén

Los registros obtenidos en Copahue y Epu Lauquen forman parte de una estrategia de seguimiento de la biodiversidad provincial.

La información permite conocer qué especies habitan las áreas protegidas, identificar sectores utilizados por la fauna y detectar posibles variaciones en su distribución. Con esos datos, los equipos técnicos pueden orientar futuras investigaciones y definir acciones de conservación.

Los trabajos también se desarrollan en las áreas naturales protegidas Chañy y Batea Mahuida, donde los guardaparques realizan monitoreos de fauna y relevamientos ambientales.

Estas tareas corresponden a la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Dirección Provincial de Recursos Naturales, que integra el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.