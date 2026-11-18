Bajo las acciones de conservación que impulsa el Proyecto Huemul en el Parque Nacional Lanín en Neuquén, las cámaras son una parte fundamental para monitorear la fauna silvestre, su estado y sus traslados por los bosques.

Principalmente se busca proteger a la especie huemul y controlar a sus predadores, como también seguir su rastro y controlar su salud.

Se trata de cámaras trampa, que se ubican en las inmediaciones de la unidad de aclimatación para monitorear la presencia de fauna y actividad humana en el área.

Destacaron que esta herramienta permite registrar con precisión qué especies utilizan la zona y en qué momentos lo hacen.

En las últimas imágenes se capturaron pumas y jabalíes en su hábitat y dejaron unas postales típicamente patagónicas y muy particulares.

Esto aporta información clave para el control de especies que puedan consistir en una amenaza para el huemul y el ecosistema.

A través de estas observaciones, se fortalece el seguimiento del entorno y se generan datos fundamentales para mejorar las estrategias de manejo y conservación de esta especie emblemática de la Patagonia.