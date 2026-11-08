Día del Empleado Municipal: Figueroa destacó a quienes “ponen su esfuerzo al servicio de los neuquinos”

Este domingo 8 de noviembre, como cada año en Argentina, se celebra el Día del Empleado Municipal en conmemoración a la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) en 1959.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa también dejó su mensaje en redes sociales: “Como exintendente, conozco muy de cerca el esfuerzo cotidiano de los trabajadores municipales y valoro profundamente su compromiso con cada ciudad y localidad de nuestra provincia”.

Además expresó: Hoy, en este presente de crecimiento y desarrollo que atraviesa Neuquén, su tarea adquiere una importancia fundamental. Detrás de cada avance hay trabajadores que, con dedicación y vocación de servicio, contribuyen a mejorar la vida de sus comunidades”.

“El crecimiento de Neuquén también se construye trabajando juntos. La articulación entre la provincia y los municipios es uno de los pilares de este camino que nos permite proyectar un futuro con más oportunidades para todos”, manifestó.

Y concluyó: “¡Feliz Día del Empleado Municipal! Mi reconocimiento y agradecimiento a quienes todos los días ponen su esfuerzo al servicio de los neuquinos, en cada región de la provincia”.