El mensaje de Gaido por el Día del Empleado Municipal: “Gracias por el compromiso para construir la ciudad”

Este domingo 8 de noviembre, como cada año en Argentina, se celebra el Día del Empleado Municipal en conmemoración a la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) en 1959.

En este contexto el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido compartió un video institucional en su cuenta de X para agradecer a los empleados municipales de la ciudad.

“Detrás de cada calle y espacio verde hay personas haciendo crecer Neuquén”, sostuvo el jefe comunal y manifestó: “¡Feliz Día del Empleado y la Empleada Municipal! Gracias por el compromiso diario para construir la ciudad que compartimos”.

En el video, musicalizado por la canción I´II Be There for You de The Rembrandts que tiene de intro la popular serie estadounidense Friends, se ve a trabajadores municipales desarrollando distintos tipos de tareas que hacen al normal funcionamiento del municipio.

Conmemoración de la fecha y cambios en los servicios

El Día del Empleado Municipal se conmemora cada 8 de noviembre en recuerdo de la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) en 1959.

Por ello este domingo y el lunes feriado 9 de noviembre por la llegada del Papa León XIV a Argentina habrá cambios en los servicios municipales de Neuquén.

Uno de los cambios para el lunes será el estacionamiento medido, que no cobrará el servicio durante esa jornada. En tanto, los colectivos circularán tanto el domingo como el lunes con las frecuencias correspondientes a domingos y feriados.

La recolección de residuos, a cargo de la empresa Cliba, trabajará con normalidad. Los cementerios municipales también permanecerán abiertos para visitas, en su horario habitual de 9 a 19.

Los Centros de Transferencia tendrán un esquema diferente según el día: abrirán el domingo 8 en sus horarios habituales, pero permanecerán cerrados el lunes 9.