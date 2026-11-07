La Municipalidad de Neuquén confirmó cómo funcionarán los servicios públicos durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, en el marco del Día del Empleado Municipal y la visita oficial del papa León XIV al país. Habrá modificaciones en el transporte público, la atención ciudadana y algunos espacios municipales, mientras que la recolección de residuos funcionará con normalidad.

Uno de los cambios para el lunes será el estacionamiento medido, que no cobrará el servicio durante esa jornada. En tanto, los colectivos circularán tanto el domingo como el lunes con las frecuencias correspondientes a domingos y feriados.

Los servicios esenciales mantendrán su funcionamiento habitual

La recolección de residuos, a cargo de la empresa Cliba, trabajará con normalidad durante ambas jornadas. Los cementerios municipales también permanecerán abiertos para visitas, en su horario habitual de 9 a 19.

Los Centros de Transferencia tendrán un esquema diferente según el día: abrirán el domingo 8 en sus horarios habituales, pero permanecerán cerrados el lunes 9. Por otra parte, la Línea 103, destinada a emergencias, estará disponible las 24 horas con guardias permanentes.

La atención ciudadana a través de la Línea 147 no funcionará el domingo. El lunes, en cambio, atenderá en un horario especial, de 8 a 15.

Las oficinas turísticas y la atención a mujeres tendrán horarios especiales

Las oficinas de turismo, los paseos y las actividades turísticas municipales permanecerán cerrados el domingo. El lunes retomarán la atención habitual, con los siguientes horarios:

Oficina del Centro y ETON: de 8 a 20.

Oficina Puente Carretero: de 8 a 2.

Oficina del Río, en el balneario Gustavo Fahler: de 8:30 a 20.

Además, la Subsecretaría de las Mujeres dispondrá el lunes de una guardia de atención para situaciones de riesgo por violencia de género, entre las 10 y las 13.

Quienes necesiten asistencia podrán comunicarse con los siguientes números: Área Legal: 299 594 0258 y Área Psicosocial: 299 594 0202. Esta atención especial permitirá mantener un canal de acompañamiento durante la jornada feriada.