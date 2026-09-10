Día del Maestro y decisiones de vida: este viernes cierra Expo Vocacional 2026 con miles de estudiantes en Neuquén

La ciudad de Neuquén vive esta semana una de las mayores convocatorias juveniles del año. Miles de estudiantes de escuelas secundarias de distintos puntos de la provincia y el Alto Valle participan de Expo Vocacional 2026, una propuesta que busca acercar oportunidades educativas, alternativas de formación y herramientas para planificar el futuro.

Este viernes 11 de septiembre, en coincidencia con la celebración del Día del Maestro, se desarrollará la última jornada de la exposición en el Espacio DUAM, con entrada libre y gratuita entre las 9 y las 17. La fecha suma un significado especial: mientras se homenajea a quienes acompañan los procesos de aprendizaje, miles de jóvenes tendrán una nueva oportunidad para pensar qué camino seguir después de terminar la escuela.

Una gran confluencia de estudiantes de toda la provincia

Desde el inicio de la muestra, el predio se transformó en un punto de encuentro para estudiantes de Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Centenario, Villa El Chocón, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Vista Alegre, Buta Ranquil y otras localidades de la provincia y el Alto Valle.

La diversidad de procedencias refleja uno de los principales objetivos del evento: garantizar que jóvenes de diferentes realidades y regiones puedan acceder a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas, oficios y propuestas de capacitación.

En los pasillos del DUAM conviven preguntas, expectativas y sueños. Algunos llegan con una vocación definida, mientras que otros aprovechan la experiencia para descubrir opciones que hasta ahora desconocían.

Miles de jóvenes se acercaron hasta el Espacio DUAM para una nueva edición de Expo Vocacional, que continúa hasta este viernes 11 de septiembre - Foto: Neuquén Informa

El desafío de elegir qué hacer después de la secundaria

La transición entre la escuela media y los estudios superiores suele estar atravesada por incertidumbres. Qué carrera estudiar, dónde hacerlo, cuáles son las posibilidades laborales o qué alternativas existen para quienes prefieren aprender un oficio son algunas de las inquietudes más frecuentes.

Por eso, Expo Vocacional se consolidó como una herramienta de acompañamiento para las juventudes neuquinas. Con auditorios destinados a charlas de orientación y cerca de 60 stands interactivos, la propuesta permite dialogar directamente con instituciones educativas, especialistas y referentes de distintos sectores.

La posibilidad de acceder a información en un mismo lugar ayuda a reducir barreras y acerca oportunidades a estudiantes que muchas veces deben tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Un Día del Maestro con mirada puesta en el futuro

La coincidencia entre el cierre de la Expo y el Día del Maestro aporta una dimensión simbólica a la jornada. La fecha recuerda el legado de Domingo Faustino Sarmiento y el papel central de la educación como herramienta de transformación social.

En ese contexto, docentes, orientadores y familias vuelven a ocupar un lugar clave en el acompañamiento de los jóvenes que buscan definir sus próximos pasos.

La última jornada de Expo Vocacional 2026 será, además, una oportunidad para reconocer ese vínculo entre enseñanza, acompañamiento y construcción de proyectos personales.

Cómo participar del último día de Expo Vocacional 2026

Las actividades continuarán este viernes 11 de septiembre en el Espacio DUAM de Neuquén. La entrada es gratuita y la propuesta está abierta tanto para estudiantes como para familias y miembros de la comunidad interesados en conocer la oferta educativa disponible.

Con miles de jóvenes recorriendo los espacios, participando de charlas y dialogando con expositores, la edición 2026 cerrará con una imagen que resume el espíritu del evento: estudiantes de toda la provincia reunidos en un mismo lugar para pensar, compartir y proyectar su futuro.