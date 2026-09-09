Comenzó la Expo Vocacional 2026 en Neuquén: miles de estudiantes buscan opciones para definir su futuro

Con recorridos por los stands, consultas sobre carreras y mucha expectativa por lo que vendrá después de la escuela, comenzó este miércoles la Expo Vocacional 2026 en la ciudad de Neuquén. Desde las primeras horas de la jornada, estudiantes de distintos puntos de la región llegaron al Espacio Duam para conocer las alternativas de formación disponibles y empezar a definir qué camino seguir una vez terminado el secundario.

La propuesta se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, 9, 10 y 11 de septiembre, de 9 a 17, y reúne a universidades, institutos y entidades educativas que presentan sus opciones académicas y de formación profesional.

Dos estudiantes de Plottier contaron qué carreras y opciones buscarán en la Expo para continuar sus estudios. Foto: Mejor Informado.

Entre los primeros grupos que recorrieron la exposición se encontraban estudiantes del CPEM 33, que llegaron en una delegación de 17 compañeros. “Las expectativas son conocer un poco de lo que nos gustaría estudiar y ver los lugares. Vine con la idea de ver si hay alguna universidad para estudiar periodismo deportivo”, contó Matías, uno de los alumnos que participó de la visita.

Otra estudiante del mismo colegio explicó que su interés está orientado a la administración de empresas y destacó la posibilidad de compartir la experiencia con sus compañeros. “Administración de empresas, recorrer un poco dónde podemos estudiar. Son muy lindas las salidas con los compañeros. Un saludo a la directora de la escuela que nos dejó venir”, expresó.

Una Expo que crece año tras año

El director de Comunicación de ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado), Matías Lamboglia, destacó el crecimiento de la propuesta y la convocatoria alcanzada en esta edición. “Iniciamos ya el primer día con mucha expectativa, con más espacios, más metros cuadrados que nunca, porque tenemos 3.200 metros cuadrados cubiertos de exposición. Récord absoluto para la Expo”, señaló en diálogo con el móvil de AM550.

Lamboglia explicó que uno de los principales objetivos es continuar ampliando la cantidad de visitantes y ofrecer información a los estudiantes de los últimos años del secundario. “Estamos preparados para seguir ampliando el número de visitantes y para seguir conteniendo a miles de jóvenes, estudiantes de cuarto, quinto y sexto año que llegan desde distintos puntos de la provincia y de otras provincias también, a buscar seguramente alguna alternativa de formación superior, alguna carrera, un oficio, todo aquí representado y al alcance”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a simplificar el acceso a la información sobre las distintas alternativas educativas, concentrando en un mismo espacio propuestas de numerosas instituciones.

Universidades e institutos de distintos puntos del país

La edición 2026 cuenta con una amplia variedad de expositores. Para Lamboglia, la diversidad de propuestas constituye uno de los principales atractivos de la Expo. “Es muy surtido. Eso es algo que nos pone muy contentos, que podamos ampliar también todos los años la cantidad de expositores de universidades, de institutos, no cerrarle las puertas a nadie”, explicó.

El director de Comunicación de ECyDENSE destacó que la intención es que los jóvenes puedan acceder a la mayor cantidad posible de opciones. “El objetivo principal y la riqueza de un evento como este es que esté el mayor número de instituciones representadas, el mayor número de opciones”, afirmó.

La Expo reúne 3.200 metros cuadrados con universidades, institutos y múltiples alternativas de formación para jóvenes. Foto: Mejor Informado.

Entre las nuevas incorporaciones mencionó a la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y representantes de instituciones de Córdoba y La Pampa, además de otras propuestas provenientes de diferentes puntos del país. “Han hecho un esfuerzo y con un interés concreto por sumarse, por incorporarse a esta Expo. Tenemos un montón de expositores nuevos”, agregó Lamboglia.

Tres días de charlas, juegos y orientación vocacional

La propuesta no se limita a los stands educativos. Durante las tres jornadas habrá seis auditorios con charlas de orientación vocacional, a cargo de especialistas que abordarán diferentes aspectos vinculados con la elección de una carrera y la construcción de un proyecto de vida.

Las actividades están pensadas para acompañar a los jóvenes en procesos de reflexión y autodescubrimiento, brindándoles herramientas para pensar sus intereses, posibilidades y decisiones a futuro.

Desde temprano, grupos de estudiantes comenzaron a llegar al Espacio Duam para conocer propuestas educativas. Foto: Mejor Informado.

También habrá una zona de juegos y propuestas interactivas, con arcades, sala de escape, simuladores, baile, desafíos grupales, concursos y competencias, además de experiencias vinculadas con realidad virtual. “Vamos a estar de 9 a 17 los tres días, miércoles, jueves y viernes, siempre con entrada libre y gratuita”, confirmó Lamboglia.

Una propuesta que recorrió la provincia

La Expo Vocacional forma parte de una propuesta impulsada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, con participación del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Antes de llegar a la capital provincial, la iniciativa tuvo actividades en Chos Malal y Zapala, y ahora cierra el año con las tres jornadas previstas en el Espacio Duam.

“Estoy súper contento con la respuesta de los chicos y con el acompañamiento de los expositores. Es una propuesta que se viene repitiendo de parte del Gobierno de la Provincia de Neuquén”, destacó Lamboglia.

Con entrada libre y gratuita, la Expo permanecerá abierta hasta el viernes y busca convertirse durante estos tres días en un punto de encuentro para estudiantes, familias e instituciones educativas, con información y experiencias destinadas a acompañar una de las decisiones más importantes que enfrentan los jóvenes al finalizar la escuela secundaria.