La Expovocacional tuvo este miércoles su primera jornada en el Espacio Duam de Neuquén, con una importante presencia de estudiantes que llegaron desde la capital y distintas localidades de la provincia. La propuesta, impulsada por el Gobierno provincial a través de ECyDENSE, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, busca acercar herramientas para acompañar a los jóvenes en el paso de la escuela secundaria hacia los estudios superiores.

Durante la jornada, el gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrieron el predio y dialogaron con estudiantes y expositores. El encuentro comenzó con una puesta que incluyó música, luces y animación para recibir a los primeros grupos que se acercaron desde temprano.

Miles de jóvenes recorrieron los stands con propuestas de carreras, tecnicaturas y oficios.

La convocatoria reunió a jóvenes de Neuquén, Plottier, Senillosa, San Patricio del Chañar, Villa El Chocón, Centenario, Buta Ranquil, Vista Alegre y Piedra del Águila. En esta edición se dispusieron unos 3200 metros de exposición, lo que representa, según los organizadores, el mayor despliegue histórico de la Expovocacional.

Uno de los principales atractivos son los cerca de 60 stands interactivos e informativos, donde se presentan alternativas de formación tanto públicas como privadas, con propuestas vinculadas a carreras universitarias, tecnicaturas y distintos oficios. Además, se habilitaron seis auditorios que funcionan de manera simultánea para recibir a los estudiantes inscriptos en las charlas de orientación vocacional.

Seis auditorios funcionan en simultáneo para las charlas de orientación vocacional.

La Expovocacional continuará este jueves 10 y viernes 11 de septiembre, de 9 a 17, en el Espacio Duam, con entrada libre y gratuita. La propuesta representa además el cierre del recorrido provincial que durante los últimos meses llevó actividades de orientación educativa a jóvenes de Chos Malal y Zapala. Las jornadas también pueden seguirse de manera online a través del canal de YouTube de RTN.