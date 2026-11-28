La comunidad de montaña despide con tristeza a Osvaldo Chapitel, conocido por todos como "Chapi", un hombre que dejó su huella en San Martín de los Andes y en distintos ámbitos de la actividad al aire libre. La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) comunicó su fallecimiento y recordó su trayectoria como integrante de la institución y protagonista de sus primeros años de desarrollo.

Chapitel obtuvo su diploma de Guía de Trekking Cordillera (GTC) en 1988, durante el cuarto Curso Nacional. Años después, en 1993, junto a Horacio Pelozo y Ezio Mucelli, impulsó la creación de la Delegación San Martín de los Andes de la AAGM, un paso importante para la organización de los profesionales de montaña en la región.

Su recorrido, sin embargo, había comenzado mucho antes, a partir de un encuentro que marcaría su vida.

Mariano Vezzosi, Osvaldo Chapitel, Kike Chiguay y Sergio Barbagallo en 1985, en el «Refugio de Abajo», un bar que abrieron en el kilómetro 6 de la avenida Pioneros de Bariloche - Foto: Gentileza AAGM

Del refugio Otto Meiling a una vida ligada a la montaña

En el invierno de 1984, Chapitel conoció el refugio Otto Meiling, ubicado en el cerro Tronador. El lugar lo entusiasmó tanto que, antes de finalizar ese mismo año, se convirtió en concesionario junto a Sergio Barbagalo, Kike Chiguay y Mariano Vezzosi.

El grupo comenzó a atender el refugio y a proyectar distintas obras de infraestructura, tanto en las instalaciones como en el camino de acceso. Aquella experiencia fue uno de los primeros capítulos de una relación profunda con la montaña y con quienes compartían esa pasión.

En ese período también se vinculó con la familia De La Cruz, cuyos hijos se destacaron en la escalada y contribuyeron a acercarlo todavía más al mundo de las actividades de montaña.

En su vida personal formó pareja con Bernarda Levis, con quien tuvo dos hijos.

"El Chapi" se desempeñó como piloto off road e instructor de 4×4 - Foto: Gentileza AAGM

Del Camel Trophy a los Safari Transpatagónicos

En 1987 se alejó del refugio Meiling y comenzó una etapa marcada por nuevos desafíos. Entre ellos, la organización de los recordados Safari Transpatagónicos, competencias de motos y vehículos todoterreno que recorrían el territorio entre Bariloche y Las Grutas.

Su experiencia en el mundo del 4x4 también lo llevó a participar del Camel Trophy de 1989 como representante argentino, donde tuvo una destacada actuación. Posteriormente fue incorporado al equipo oficial de Land Rover, empresa para la que trabajó durante varios años.

En 1998 acompañó a Nicolás Bettinelli como padrino en su participación en esa reconocida competencia internacional de conducción todoterreno, manteniendo su vínculo con una actividad que había marcado buena parte de su trayectoria.

En la cima el Internacional del Tronador, Chapitel, Barbagallo y Chiguay en 1986 Foto: Gentileza AAGM

Una vida en San Martín de los Andes

Chapitel se radicó con su familia en San Martín de los Andes, ciudad en la que vivió hasta sus últimos días. Allí desarrolló diferentes actividades laborales, muchas relacionadas con el universo de los vehículos 4x4, pero también con la docencia.

Su recorrido atravesó distintos escenarios y actividades, pero mantuvo un hilo conductor: la montaña, la aventura y los vínculos construidos a lo largo del camino.

La despedida de la Asociación Argentina de Guías de Montaña sintetizó el afecto de quienes compartieron parte de su historia: "Buen viaje Chapi, los que fuimos tus amigos siempre te recordaremos".