El Centro de Salud de Chacra 30 fue víctima de un robo en el que sustrajeron un grupo electrógeno, un equipamiento que forma parte de los recursos de la institución sanitaria. El hecho fue advertido el martes 24 de noviembre, en el sector de Cordones de Chapelco, en San Martín de los Andes.

De acuerdo con la información policial, los autores ingresaron al predio después de dañar el cerco perimetral y el candado de seguridad. La sustracción habría ocurrido entre el sábado 21 y el martes 24, durante un período en el que el establecimiento permaneció sin actividad por la ausencia de personal.

Tras conocerse el episodio, se dio intervención a efectivos de la Comisaría 43, que recibieron la información para avanzar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se informó sobre personas identificadas ni sobre la recuperación del equipo.

El robo ocurrió a pocos metros de un destacamento policial

Uno de los datos que llamó la atención de los vecinos es la cercanía del establecimiento con el Destacamento Policial de Cordones de Chapelco. Según los testimonios recogidos en el sector, el centro de salud se encuentra a unos 70 metros de esa dependencia.

La proximidad despertó inquietud entre los habitantes de Chacra 30, que esperan que la investigación permita determinar cómo se produjo el ingreso al predio y quiénes fueron los responsables.

Por qué preocupa la sustracción de un grupo electrógeno

El robo no representa solamente una pérdida económica para el establecimiento. Un grupo electrógeno resulta fundamental para sostener el funcionamiento de una institución sanitaria ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Por eso, la recuperación del equipo y la reposición del recurso adquieren importancia para los vecinos que dependen de la atención del centro de salud. La sustracción afecta el patrimonio de una institución pública y puede comprometer su capacidad de respuesta ante contingencias que requieran energía eléctrica.

La investigación quedó en manos de la Policía

La intervención de la Comisaría 43 permitirá avanzar con las actuaciones para esclarecer el hecho. Entre los puntos que podrían resultar relevantes para la investigación se encuentran el relevamiento del predio, la identificación de posibles testigos y la existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones.

Hasta ahora, no trascendieron datos sobre sospechosos ni se informó si hubo avances para recuperar el grupo electrógeno.