Entre lagos, montañas y bosques nativos, Villa La Angostura ofrece numerosos puntos desde los que es posible apreciar algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia sin necesidad de pagar una excursión. Miradores naturales, playas y accesos públicos permiten descubrir vistas que se han convertido en símbolo de la localidad.

Mirador Belvedere, una vista clásica de la cordillera

Uno de los sitios más conocidos para contemplar el paisaje desde las alturas es el mirador Belvedere. El recorrido atraviesa un entorno de bosque andino patagónico y culmina en un balcón natural desde el que se obtienen amplias panorámicas del lago Correntoso, el lago Nahuel Huapi y las montañas que rodean la villa.

El lugar forma parte de los circuitos promocionados oficialmente para quienes buscan disfrutar del paisaje sin realizar travesías de gran dificultad.

El istmo de Quetrihué y la unión de dos lagos

En el acceso a la Península de Quetrihué se encuentra uno de los puntos más curiosos de Villa La Angostura. Desde allí puede observarse, en pocos metros de distancia, el encuentro visual entre el lago Nahuel Huapi y el lago Correntoso.

La zona cuenta con senderos cortos y espacios abiertos que permiten detenerse a apreciar el paisaje en cualquier época del año.

Bahía Mansa y Bahía Brava, dos paisajes diferentes

Separadas por una corta caminata, estas dos bahías muestran caras muy distintas del mismo lago.

Mientras Bahía Mansa ofrece aguas más tranquilas y reparadas del viento, Bahía Brava permite apreciar la inmensidad del Nahuel Huapi y las montañas que se elevan sobre la costa. Ambos sectores forman parte de los espacios más fotografiados de la localidad.

Puerto Manzano y las vistas al Nahuel Huapi

Otro rincón elegido por residentes y visitantes es Puerto Manzano. Desde sus accesos públicos y sectores costeros se obtienen amplias vistas del lago Nahuel Huapi, rodeado por bosques y laderas montañosas.

La combinación de agua, vegetación y relieve convierte al sector en uno de los paisajes más representativos de la villa.

La desembocadura del río Correntoso

El área donde el río Correntoso conecta los lagos Correntoso y Nahuel Huapi también ofrece excelentes panorámicas. Desde los espacios públicos cercanos pueden apreciarse las aguas cristalinas del río, los bosques de la región y el entorno montañoso que caracteriza a la zona.

Además de su valor paisajístico, el sitio forma parte de uno de los sectores más tradicionales de Villa La Angostura.

Un patrimonio natural

Gran parte de los miradores naturales de Villa La Angostura se encuentran en espacios públicos o dentro de circuitos de acceso libre, lo que permite disfrutar de algunas de las mejores vistas de la localidad sin grandes costos.

La combinación de lagos glaciares, bosques nativos y montañas convierte a estos rincones en postales permanentes que explican por qué la villa es uno de los destinos más visitados de la Patagonia.