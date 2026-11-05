Dónde voto en Neuquén 2027: consultá el padrón electoral

De cara a los próximos, los electores de Neuquén podrán consultar el padrón electoral 2027 para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden en el que deberán emitir su voto. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón provisorio y se pueden realizar consultas hasta el 30 de noviembre y, en caso de que hubiera errores u omisiones, formular el reclamo pertinente.

Consultá el padrón electoral 2027 en Neuquén

Para acceder al servicio, se podrá utilizar el siguiente buscador:

Si tiene problemas para acceder podés consultar al padrón electoral.

Qué se vota en las elecciones 2027 en Neuquén

Las elecciones provinciales de Neuquén 2027 definirán las autoridades que conducirán el Poder Ejecutivo y Legislativo provincial, además de distintos cargos municipales y locales.

Al igual que en otras 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén elegirá gobernador y vicegobernador. También se renovarán bancas en la Legislatura Provincial, intendencias y miembros de los Concejos Deliberantes y de las comisiones de fomento de la provincia.

La convocatoria oficial y el cronograma electoral permitirán conocer las fechas de presentación de candidaturas, oficialización de listas y realización de los comicios.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Para votar es necesario presentar un documento de identidad habilitado (DNI) por la legislación electoral. El ejemplar debe ser igual o posterior al que figura registrado en el padrón electoral.

Se puede votar con el DNI tarjeta, DNI libreta celeste, DNI libreta verde, la Libreta de enrolamiento y la Libreta cívica - Foto: Ilustrativa

Entre los documentos que habitualmente se admiten para sufragar se encuentran:

DNI tarjeta .

DNI libreta celeste .

DNI libreta verde .

Libreta de enrolamiento .

Libreta cívica.

Importante: No se permite votar con una constancia de DNI en trámite ni con un documento anterior al que figura en el padrón.

La documentación y los requisitos deberán verificarse con las disposiciones oficiales vigentes para las elecciones de 2027.