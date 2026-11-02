La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027. La publicación extraordinaria estará disponible hasta el 30 de noviembre en el sitio web www.padron.gob.ar.

El objetivo es que la ciudadanía verifique que sus datos estén correctos y pueda realizar reclamos por errores u omisiones antes del cierre del registro. La medida se instrumentó mediante la Acordada 154/2026 de la CNE.

Por qué se publica antes de tiempo

Según el Código Nacional Electoral, el padrón provisorio debería publicarse en abril de 2027, 180 días antes de los comicios de octubre. Sin embargo, la CNE decidió adelantar la consulta para iniciar un proceso de actualización y depuración previo.

La Cámara indicó que esta publicación extraordinaria es una práctica habitual en los años no electorales. Permite detectar errores con anticipación y garantizar que todos los habilitados figuren correctamente.

Cómo consultar el padrón

El trámite es sencillo y se realiza online. Estos son los pasos:

Ingresar a www.padron.gob.ar. Completar el número de DNI. Seleccionar el género. Elegir el distrito electoral. Validar el código que ofrece la página.

En esta instancia, la consulta no incluye el domicilio. Solo se pueden verificar los siguientes datos:

Matrícula individual .

. Apellido y nombre .

. Tipo de ejemplar del DNI.

del DNI. Fecha del último ejemplar .

. Sección electoral .

. Circuito electoral.

Qué hacer si hay un error o no figurás

Quienes no aparezcan en el padrón o encuentren datos incorrectos pueden presentar un reclamo. El trámite se realiza a través de la plataforma de reclamos de la CNE: www.padron.gob.ar/cne_reclamos. El sistema permite solicitar correcciones por errores u omisiones y consultar el estado del trámite una vez iniciado.

La atención para los jóvenes y residentes en el exterior

La CNE pidió especial atención a los jóvenes que cumplan 16 años hasta el 24 de octubre de 2027. Ellos deben figurar en el padrón para poder votar y su incorporación depende de que hayan realizado la "Actualización de Mayor" de su DNI.

Para los argentinos que residen en el exterior, la consulta se realiza en el mismo sitio. Deben seleccionar la opción "Argentinos en el exterior" en el apartado del distrito. En caso de no tener el domicilio actualizado en el DNI, deberán tramitarlo en la oficina consular correspondiente.

La agenda electoral que se viene

La primera cita electoral de 2027 serían las PASO, que aún están vigentes por la Ley 26.571. A pesar de la suspensión conseguida por el Gobierno en 2025 y la intención oficialista de eliminarlas, la reforma aún no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

Si las PASO se mantienen, se realizarán el segundo domingo de agosto. Las elecciones generales están previstas para el 24 de octubre de 2027.