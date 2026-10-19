Elecciones 2027: esta semana se abre la licitación para el sistema de la Boleta Única Electrónica en Neuquén

El Gobierno de Neuquén dio un nuevo paso de cara a la convocatoria a las elecciones provinciales que deben desarrollarse el próximo año, aun sin fecha confirmada.

Es que la semana pasada, a partir de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, se formalizó el llamado a licitación para la contratación del sistema de Boleta Única Electrónica que se utilizará en los comicios venideros, tal como ocurrió en la provincia en el 2023.

El acto de apertura de ofertas implementado por Neuquén se llevará a cabo este jueves 22 de octubre a partir de las 10.00, en un evento que marcará el primer paso de cara a la convocatoria de Rolando Figueroa para que los neuquinos asistan a las urnas en el 2027.

De acuerdo a lo estipulado en el decreto que fue publicado en el Boletín Oficial de Neuquén, el presupuesto estimado para la contratación del servicio es de $6.100 millones. Se trata de un cálculo en función del padrón electoral que tiene la provincia, con cerca de 630.000 personas en condiciones de sufragar el año entrante.

En las últimas semanas, hubo especulaciones en relación a la convocatoria del gobernador de Neuquén a elecciones provinciales. De hecho, hay quienes mencionaron la posibilidad de asistir a las urnas en febrero, plena temporada de verano.

Sin embargo, esto no estaría en la cabeza de Rolando Figueroa, quien reiteró en varias oportunidades que agosto sería el mes clave en caso de que el Gobierno nacional consiga los consensos necesarios para suspender en el Congreso las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al año que viene, uno de los proyectos que desvela al presidente Javier Milei.

En síntesis, todavía se aguarda por las definiciones electorales en Neuquén, pero la licitación para contratar el sistema de la Boleta Única Electrónica (BUE) marca una primera medida fundamental rumbo a los comicios donde seguramente Rolando Figueroa busque darle continuidad a su gestión como mandatario hasta el 2031.