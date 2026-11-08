Dos personas debieron ser asistidas y trasladadas al Hospital Dr. Oscar Arraiz luego de protagonizar un accidente mientras circulaban en una motocicleta sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de Villa La Angostura.

Según informó Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el llamado de emergencia fue recibido a las 13:54 de este domingo 8 de noviembre. La alerta fue realizada por un integrante del propio cuerpo activo, quien informó sobre un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 2093,5.

Cronología de los hechos

Tras la comunicación recibida por el cuartel de bomberos, una dotación se dirigió al lugar del hecho para colaborar en las tareas de asistencia y seguridad. Al arribar, los bomberos constataron que personal de la Comisaría 28 y del Hospital Dr. Oscar Arraiz ya se encontraba trabajando en la escena.

De acuerdo con la información oficial, el incidente involucró a dos personas que se desplazaban en una motocicleta marca Kawasaki. Posteriormente, ambos ocupantes fueron derivados al centro de salud local para su correspondiente atención médica.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura

Cómo fue el procedimiento

Desde Bomberos señalaron que el personal colaboró con las tareas de asistencia y llevó adelante la seguridad de la escena mientras se desarrollaba el operativo.

En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del accidente ni sobre el estado de salud de las personas involucradas.