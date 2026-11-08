Villa La Angostura sumó este fin de semana una de las novedades turísticas más importantes de los últimos años. Con la presencia de autoridades municipales, representantes de Parques Nacionales y referentes del sector turístico, quedó inaugurada la nueva ruta náutica que une de manera directa a Bahía Mansa con Puerto Gross, en el corazón de Isla Victoria.

La habilitación marca un cambio significativo para la localidad ya que, hasta ahora, quienes deseaban visitar Isla Victoria a través de los servicios turísticos regulares debían trasladarse a Bariloche para embarcar. A partir de esta nueva propuesta, los visitantes podrán realizar la excursión directamente desde Villa La Angostura.

Un pedido que llevaba años

Detrás de la inauguración hay una historia de perseverancia. La autorización llegó después de más de una década y media de trámites y gestiones impulsadas desde la comunidad local y el sector privado. La operación fue aprobada por la Administración de Parques Nacionales mediante un permiso experimental de cinco años.

Durante el acto inaugural, el empresario Julio Suárez, titular de MAX 2000 S.A., destacó que el nuevo servicio no solo representa una oportunidad comercial, sino también una mejora en la conectividad y una nueva herramienta para potenciar el turismo local.

Cómo será el recorrido

La excursión se realizará a bordo del catamarán Patagonia Argentina, una embarcación renovada que conectará el muelle de Bahía Mansa con Puerto Gross, en la zona central de la isla.

Una vez en destino, los pasajeros podrán recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de Isla Victoria, entre ellos la histórica casa de Aarón de Anchorena, el Arboretum y el Jardín Botánico, acompañados por guías habilitados del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La empresa prevé comenzar con tres frecuencias semanales, mientras que durante la temporada alta el objetivo es alcanzar una salida diaria.

Un impulso para la economía turística

La incorporación de esta conexión directa busca fortalecer la oferta de actividades de día completo disponibles en Villa La Angostura. Desde el sector consideran que permitirá incrementar la estadía promedio de los visitantes y generar movimiento para alojamientos, restaurantes, agencias de viajes y comercios locales.

Además, suma un producto largamente esperado para una localidad cuya economía tiene al turismo como principal motor y que desde hace años buscaba una vinculación directa con uno de los grandes atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Una nueva puerta de entrada a la isla

Isla Victoria es uno de los sitios más emblemáticos del Nahuel Huapi por su patrimonio histórico, sus senderos y su riqueza natural. Con esta nueva conexión lacustre, Villa La Angostura gana una excursión propia hacia uno de los paisajes más reconocidos de la Patagonia, una posibilidad que hasta ahora estaba reservada casi exclusivamente para quienes partían desde Bariloche.

La travesía inaugural se realizó bajo condiciones climáticas favorables y sirvió para presentar formalmente un servicio que, tanto autoridades como operadores turísticos, consideran un paso importante para el desarrollo del destino en los próximos años.