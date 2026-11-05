La conectividad vial y la infraestructura urbana en Neuquén suman un avance en el sector sur. La pavimentación y la obra de desagües pluviales de la calle Saavedra ingresaron en su etapa final de ejecución para transformar la accesibilidad hacia la ribera.

Qué comprende la obra que estará concluida en 15 días

El proyecto comprende 15 cuadras de asfalto que vincularán el entramado urbano con el Paseo Costero a la altura del río Limay. Las tareas aseguran una solución técnica integral de drenaje de aguas antes de volcar la carpeta asfáltica definitiva.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el impacto directo que tendrá la finalización de los trabajos sobre el mapa vial de la capital y valoró el sentido estratégico del plan municipal: “Es una obra muy importante porque esencialmente es una obra de conectividad” y agregó “en 15 días está lista”.

La intervención contempla una inversión financiada íntegramente con recursos propios. “2.500 millones con presupuesto propio, con ese presupuesto de superávit que, recordemos, en el 2027 el impacto del superávit es el 50% de la obra pública. Y se llega con esta obra pública donde la ciudad lo necesita”, enfatizó la funcionaria.

La política pública municipal prioriza la resolución de los desagües pluviales antes de proceder al pavimentado de cualquier arteria urbana. De esta manera, el municipio evita inconvenientes de acumulación de agua de lluvia y cuida la vida útil del asfalto.

Pasqualini remarcó que “cada vez que se trabaja con el asfalto de una calle, primero se resuelven los pluviales”.

Cómo se hace la obra

La habilitación de este tramo favorecerá el desarrollo turístico de la capital al generar accesos asfaltados y seguros hacia los principales atractivos naturales sobre el margen del río Limay. La infraestructura potencia el uso del espacio público y la recreación de vecinos y visitantes.

“Es una obra que conecta la ciudad, pero que además la conecta con el Paseo Costero. Esto que venimos desarrollando, esa ciudad turística y el acceso a los ríos, en este caso al río Limay”, afirmó Pasqualini.

El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, brindó precisiones sobre el desarrollo técnico del frente de trabajo: “Estamos trabajando ya en la nivelación y en la en la subbase para en los próximos 15 días pavimentar”.

Las tareas en la calle Saavedra abarcan la totalidad del trayecto desde la arteria Río Senguer hasta su intersección con Anaya. La obra culminará con un enlace fluido hacia la Avenida Costanera y el Paseo Costero del Limay.

“Va a quedar Saavedra completa desde Río Senguer hasta Anaya con un importante desagüe pluvial que conecta a todos los vecinos con el Paseo Costero”, indicó Vega.

La infraestructura hidráulica fue planificada minuciosamente para canalizar el caudal de lluvia del sector y evitar inundaciones en las viviendas linderas.

“Los trabajos pluviales tienen toda la nivelación según la cota Recursos Hídricos, alcantarillas y un caño que desagota el pluvial que está en calle Anaya”, especificó el funcionario.

La concreción de las 15 cuadras de asfalto y la red pluvial sobre Saavedra demuestra el compromiso de la Municipalidad con el desarrollo equitativo de los barrios de Neuquén. La obra optimizará el flujo vehicular diario y otorgará mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

El nuevo acceso pavimentado hacia el río Limay integrará los barrios del sur con el circuito del Paseo Costero, uno de los puntos turísticos y de esparcimiento más destacados de Neuquén.