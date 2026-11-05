La Municipalidad de Neuquén avanza con su plan de pavimentación, repavimentación y pluviales en calles de distintos sectores de la capital provincial. Sobre este tema habló en el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola.

En primer lugar habló sobre la pavimentación de 17 cuadras en calle El Chocón y dijo que “el trayecto va desde Paimún hasta el paseo costero, justo en la entrada al Club Independiente, donde se une El Chocón con toda la calle que hicimos en el paseo, es el desarrollo total de lo que vamos a intervenir”.

“Hace seis semanas empezamos las obras que tienen un plazo de 450 días de ejecución y mucho trabajo de infraestructura pluvial que se integra con otras obras en marcha”, informó.

Detalló en ese sentido la pavimentación de las calles Los Álamos, Aguado y Copahue, las cuales quedarán asfaltadas y estarán próximas a licitarse Richieri y Boerr, con las cuales se avanzará el año que viene.

“Lo más importante es Confluencia Urbana y Rural lo cual tiene que ver con el pluvial, allí parte del desarrollo de infraestructura se hizo al construir la defensa costera, la cual este año está funcionando bien porque el sector está protegido por las crecidas del Río Neuquén”, manifestó el funcionario municipal.

En el mismo sentido comentó: “Pero lo que es la conducción del agua de lluvia se está desarrollando con estas obras, hay un canal de grandes dimensiones que recorrerá Los Álamos, desde Aguado hasta El Chocón, y que recibirá cañerías que se instalan por distintas calles”.

Se trata de agua superficial a través del canal que tendrá un pozo de bombero en Piglia y la zona costera.

“En Saturnino Torres no desarrollaremos pozos de bombeo, sí por ejemplo en la zona oeste, están funcionando también en Polvorines, las depresiones naturales en la superficie generan que haya lugares donde es imposible sacar el agua, por eso se usa el pozo de bombeo para derivar el recurso a los arroyos”, expresó Nicola.

Además, el secretario de Infraestructura de Neuquén indicó en AM550 que “las obras pluviales que estamos desarrollando son fundamentales para la ciudad, lo estamos comprobando este año con el incremento de las lluvias”.

Finalmente, dijo que se está trabajando en la pavimentación de la calle San Martín desde Goya hasta Collón Cura. Se trata de 35 cuadras en el trayecto más largo de la ciudad.

En total, la idea es que se repavimenten 500 cuadras para el cierre del 2026.

La entrevista completa:





