La Municipalidad de Neuquén, a través de su Ministerio de Infraestructura indicó que están abriendo una nueva calle troncal en la zona del paseo costero, que permitirá dar continuidad a la circulación vial en la zona del río.

La nueva calle se realiza bajo el plan Orgullo Neuquino, que tiene como objetivo pavimentar 3000 cuadras por año y ejecutar estas nuevas calles troncales.

Se llama Pigretti y vincula el sur, con Solalique y Bejarano, que son dos troncales que van hacia el río de norte a sur y de sur a norte.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Alejandro Nicola Secretario de Infraestructura explicó que será vinculada al sur de Sauces del Limay, el último barrio construido en la zona.

"Al sur del barrio estamos construyendo esta troncal que comunica hasta Bejarano", y agregó que por esa misma calle se podrá llegar hasta Saavedra. "Es una conectividad muy importante a la zona que da continuidad a la vialidad en cercanías al paseo costero", indicó Nicola.

Qué otras calles están en desarrollo

También explicó que se está realizando la pavimentación hasta el río en calle Saavedra, conectando con calle Anaya y están finalizando la licitación para la entubación del canal entre Lanín y Arroyo Durán.

"Vamos a llegar con Ignacio Rivas hasta el balneario, que sería la otra troncal en esa zona", expresó Nicola.

Además aclaró que Pigretti pasará por afuera de los barrios privados en el sector por lo cual no generará inconvenientes con los vecinos.

Por último, Nicola indicó que desde el mirador doble hacia el Parque Agreste están planificando la obra en el sector del barrio Bocahue, permitiendo tener toda la costa desarrollada.

"Vamos a llegar hasta Aguado, donde inauguramos el otro día, después tenemos que pasar al otro lado de los puentes y desde ahí hay tierras tomadas que no podemos pasar".