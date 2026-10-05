Este próximo 20 de octubre, de 9 a 18 horas, en todos los colegios de abogados del país se votarán a las cuatro personas que representen a todos los abogados en el Consejo de la Magistratura Nacional. En diálogo con La Segunda Mañana por AM550, Claudia Sarmiento, Abogada y Escribana de San Juan comentó cómo será el proceso en Neuquén.

Indicó que en la provincia las elecciones se harán en la capital, en Cutral Co, Chos Malal, Junín de los Andes y Zapala. Sarmiento es candidata de la lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, la misma está conformada por abogados con representación colegial en distintas provincias argentinas.

Las propuestas de su partido y su mirada

"Nosotros lo que planteamos es principalmente hacer foco en siete puntos que nos hemos comprometido y hemos suscripto, que es la selección de jueces con mérito, idoneidad e igualdad, la imparcialidad, pero con responsabilidad. Esto hace referencia a la aprobación del Código de Ética Judicial. Necesitamos que los jueces tengan un Código de Ética por el cual regirse. Lo que hace a la representación y defensa de los abogados, nosotros proponemos desde las vocalistas a las que accedamos, trabajar en conjunto con los diferentes colegios de todo el país y ahí es donde hay un vínculo estrecho con el colegio de Neuquén, entre otros colegios del país", explicó.

Además agregó que también se han comprometido a rendir cuentas ante los colegios y la Federación de Colegios de Abogados, trabajar en conjunto y devolverle a la ciudadanía la confianza en la justicia.

"Planteamos puntualmente que existe una gran falta de estadísticas, conocer cuál es la realidad en los distintos juzgados de todo el país, y planteamos por supuesto que lo que no se conoce no se puede resolver. Por eso es que vamos a trabajar fuertemente porque las estadísticas de todos los juzgados federales del país sean conocidos, así como también que la tecnología se aplique en todos los juzgados", expresó.

Sarmiento se refirió a una de las innovaciones más recientes dentro de la profesión, la Inteligencia Artificial. "La justicia la verdad es que está viendo desde atrás todo este avance tecnológico, y necesitamos trabajar fuertemente desde el Consejo de la Magistratura para que todos los juzgados federales trabajen con la tecnología que actualmente se encuentra al alcance de todos", aseguró.

La abogada aclaró que este lunes viajarán a Neuquén para tener reuniones en el Colegio ya que su objetivo es trabajar de cerca allí y buscan conocer sus problemáticas. El Consejo de la Magistratura es el encargado de la selección de los jueces federales y nacionales, tiene el control disciplinario sobre la justicia federal y el que tiene la administración de los recursos.

"Es imprescindible que exista la responsabilidad que se dé de una vez por todas a los jueces que tienen sus cargos vacantes. Esto del trabajo de subrogancia de algunos jueces hace que se debilite no solo ese juzgado en el cual se está subrogando, sino el propio al que el juez pertenece. Entonces, desde el Consejo de la Magistratura se hacen las ternas y luego pasan estas ternas propuestas al Ejecutivo Nacional, que es quien tiene que remitir a la persona designada al Senado para su votación", explicó.

Y agregó que desde su lista trabajarán para que los concursos sean rápidos y que se elijan los jueces con mérito, idoneidad e igualdad. "La realidad es que hoy los abogados tienen muy poca participación en los concursos y eso hace que, por supuesto, se desaliente su participación, ya que la puntuación de funcionarios judiciales por ahí no es la misma respecto de los abogados", finalizó.

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