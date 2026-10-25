La historia de Pascual, un criancero de 82 años que buscaba a pie a sus casi 60 chivas perdidas, tuvo un final feliz. Luego de que su situación se difundiera y generara un pedido de colaboración, un hombre decidió sumarse a la búsqueda con un dron y logró encontrar a los animales.

Pascual tiene su campo sobre la Ruta 17, camino a Picún Leufú, y desde el sábado recorría la zona con la esperanza de hallar a sus chivas. La tarea no era sencilla: actualmente no cuenta con un caballo y, además, tiene dificultades para movilizarse debido a una lesión en un pie.

La situación generaba especial angustia porque los animales representan su principal sustento para vivir y se sospechaba que podrían haber sido llevadas por cuatreros. Por eso, su historia comenzó a circular en redes sociales junto con un pedido para que cualquier persona que tuviera información colaborara con la búsqueda.

Un dron y el hallazgo a 18 kilómetros

Después de conocer la historia, Juan Villanueva decidió ayudar a Pascual. Recorrió caminos rurales y utilizó un dron para buscar desde el aire hasta que finalmente logró localizar al grupo de chivas.

Los animales estaban a unos 18 kilómetros en línea recta del puesto. Tras el hallazgo, otros pobladores pudieron organizarse para reunirlos y llevarlos nuevamente con su dueño, quien aguardaba desesperado y esperanzado en su vivienda.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Juan le mostró a Pascual las imágenes tomadas durante la búsqueda. El criancero pudo reconocer a sus animales por sus características y detallaba sus nombres. Al confirmar que habían aparecido, no pudo contener las lágrimas.

"Van todas mis chivitas que lindas carajo, pobrecita, mira donde andan, ahí van, pobres, esos son mis animalitos", expresaba Pascual emocionado al ver que el rebaño se había mantenido junto y ya había sido ubicado por aire.

Las chivas llevaban varios días desaparecidas en medio de las lluvias y el mal tiempo que azota a Neuquén sin tregua. Su aparición puso fin a una búsqueda especialmente difícil para Pascual, que había salido a recorrer el campo a pie para intentar recuperar su sustento de vida.

Sin embargo, la cadena solidaria no terminó con el hallazgo. Tras conocerse que Pascual no cuenta con un caballo, también surgió una iniciativa para intentar conseguirle uno y facilitar sus recorridas por el campo.