Un hombre de 90 años fue rescatado durante la noche del jueves 8 de octubre en la ladera del cerro Curruhuinca, en San Martín de los Andes, después de desorientarse cuando regresaba de arrear sus animales. Bomberos Voluntarios realizaron el descenso con una camilla y lo entregaron al personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

El operativo comenzó pasadas las 20, cuando fueron convocadas tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes. El hombre, poblador del paraje Trompul, había salido al mediodía y quedó sin posibilidad de continuar el descenso al perder la senda durante el regreso a su vivienda.

Según la información difundida sobre el procedimiento, el hombre permaneció en el mismo lugar desde aproximadamente las 14. Cuando fue asistido, presentaba mucho cansancio, signos iniciales de hipotermia y cierto grado de deshidratación, aunque no tenía lesiones.

Cómo fue el rescate en la ladera del cerro Curruhuinca

Al llegar al lugar, los bomberos localizaron al hombre a unos 40 metros de la calle Fosbery. Se había quedado en un sector desde el que no podía continuar el descenso porque el camino terminaba y no encontraba una senda para seguir.

Tras evaluar las condiciones del terreno, los integrantes del Grupo de Operaciones de Rescate en Altura (GORA) lo inmovilizaron en una camilla y realizaron las maniobras necesarias para bajarlo hasta la calle.

Allí aguardaba una ambulancia del SIEN, cuyo personal lo asistió y dispuso su traslado al hospital local para una evaluación médica más completa.

Qué recursos participaron del operativo

El procedimiento demandó algo más de dos horas de trabajo y requirió la intervención coordinada de distintos recursos de emergencia.

Participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, integrantes del GORA y una ambulancia del SIEN. También se utilizó un dron térmico como apoyo para las tareas de rescate.

La intervención permitió descender al hombre desde la ladera y trasladarlo para que recibiera atención médica, luego de permanecer varias horas expuesto a las condiciones de la montaña.

Los riesgos de desorientarse durante el regreso

El episodio vuelve a poner en primer plano las dificultades que pueden presentarse al desplazarse por sectores de montaña, incluso cuando se trata de recorridos vinculados con actividades habituales.

En este caso, el hombre había salido para arrear sus animales y se desorientó durante el regreso a su vivienda. La pérdida de la senda y la imposibilidad de continuar por el terreno hicieron necesaria la intervención de un equipo especializado en rescates en altura.

La permanencia prolongada en un mismo lugar, el cansancio y la exposición al frío pueden aumentar los riesgos para una persona que no consigue regresar por sus propios medios. Por eso, ante una situación de desorientación o una emergencia en la montaña, es importante pedir asistencia y evitar maniobras que puedan agravar el peligro.

El hombre fue trasladado al hospital local para una evaluación médica. Hasta el momento, la información disponible no detalla su evolución posterior ni si requirió otras intervenciones.